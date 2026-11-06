SEPA-Wirbel in Kroatien: Banken warnen vor Ablehnungen im November

Eine europäische Zahlungsfrist wurde offiziell zurückgenommen. Trotzdem warnen kroatische und österreichische Banken weiter vor möglichen Ablehnungen ab Mitte November. Der vermeintliche Widerspruch hat einen einfachen Grund und kann für Unternehmen, Vereine und Immobilienbesitzer teuer werden.

Wer regelmäßig Geld von Österreich nach Kroatien überweist, könnte zunächst glauben, dass sich am 15. November 2026 für alle Bankkunden etwas Grundlegendes ändert. Auf kroatischen Informationsseiten ist weiterhin zu lesen, dass unstrukturierte Adressen ab diesem Datum nicht mehr zulässig seien und Zahlungsaufträge abgelehnt werden könnten. Auch einzelne Banken in Österreich nennen Mitte November noch als verbindlichen Umstellungstermin.

Auf europäischer Ebene gilt diese starre Frist jedoch nicht mehr. Der European Payments Council, der die Regeln der SEPA-Zahlungsverfahren entwickelt, hat den Termin bereits im September gestrichen. Ende Oktober folgte die nächste Klarstellung: Über einen neuen Endtermin soll frühestens bis Februar 2027 entschieden werden. Unstrukturierte Adressen bleiben im europäischen SEPA-Regelwerk daher vorerst erlaubt.

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Die Frist ist weg, das Risiko bleibt

Die Verschiebung bedeutet nicht, dass Banken ihre bereits geplanten technischen Umstellungen stoppen müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Das europäische Regelwerk erlaubt unstrukturierte Adressen weiterhin, verpflichtet aber kein Institut dazu, alte Dateiformate oder bisherige Eingabemöglichkeiten unbegrenzt anzunehmen.

Kroatische Banken, Fina und das nationale SEPA-Portal verweisen weiterhin auf den 15. November. Mehrere Institute kündigen an, ab diesem Zeitpunkt nur aktuelle XML-Dateien und strukturierte oder hybride Adressdaten zu akzeptieren. In Österreich zeigen sich ähnliche Hinweise. Einige Banken nennen den 15. beziehungsweise 16. November weiterhin als technischen Umstellungstermin.

Für Kunden entsteht dadurch eine ungewöhnliche Situation: Eine Zahlung kann nach den europäischen SEPA-Regeln grundsätzlich zulässig sein und trotzdem von der eigenen Bank abgewiesen werden, wenn das verwendete Dateiformat nicht mehr unterstützt wird oder die Bank strengere technische Vorgaben eingeführt hat.

Was eine strukturierte Adresse überhaupt ist

Bei einer unstrukturierten Adresse stehen sämtliche Angaben gemeinsam in einem freien Textfeld, etwa Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Staat in einer einzigen Zeile. Für Menschen ist das meist problemlos lesbar. Computersysteme müssen den Inhalt jedoch erst interpretieren und können einzelne Bestandteile nicht immer zweifelsfrei erkennen.

Bei einer strukturierten Adresse erhält jeder Bestandteil ein eigenes Feld: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Ländercode werden getrennt übermittelt. Die hybride Variante liegt dazwischen. Mindestens Ort und Staat werden in festgelegten Feldern eingetragen, während weitere Angaben teilweise als Textzeile übermittelt werden können.

Hinter der Änderung steckt keine neue Gebühr und auch keine zusätzliche Kontrolle kroatischer Konten. Ziel ist eine bessere automatische Verarbeitung. Banken können Zahlungen schneller prüfen, Adressen leichter abgleichen und Sanktions- oder Geldwäschekontrollen präziser durchführen. Gleichzeitig sinkt das Risiko, dass ein System eine Adresse falsch zerlegt.

Privatkunden müssen nicht in Panik geraten

Für die meisten Privatpersonen, die in ihrer österreichischen Banking-App eine gewöhnliche SEPA-Überweisung auf ein kroatisches Konto durchführen, besteht derzeit kein akuter Handlungsbedarf. Üblicherweise geben sie Empfängername und IBAN ein. Die Bank erzeugt daraus im Hintergrund die technische Zahlungsnachricht. Werden gar keine zusätzlichen Adressdaten verlangt, entsteht auch kein falsch befülltes Freitextfeld.

Auch bestehende Daueraufträge für Strom, Hausverwaltung oder andere regelmäßige Zahlungen fallen nicht automatisch aus. Entscheidend ist, wie die jeweilige Bank die Daten gespeichert hat und ob sie alte Vorlagen technisch anpasst. Wer in einer gespeicherten Vorlage eine kroatische Empfängeradresse hinterlegt hat, sollte sie vorsorglich öffnen und kontrollieren. Zeigt die Banking-App getrennte Felder für Ort, Staat, Straße und Hausnummer, sollten diese korrekt befüllt werden.

Bei einer einzelnen Überweisung sollte niemand zusätzliche Adressdaten erfinden, nur weil von einer neuen SEPA-Regel die Rede ist. Wenn die App lediglich Name und IBAN verlangt, reicht das bei einer normalen SEPA-Zahlung in der Regel aus. Anders kann es bei bestimmten Auslandszahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder bei bankinternen Prüfungen aussehen.

Besonders betroffen sind Unternehmen und Vereine

Das größere Risiko tragen Unternehmen, Selbstständige, Vereine, Hausverwaltungen und Steuerkanzleien, die viele Zahlungen gesammelt aus Buchhaltungs- oder Lohnverrechnungssystemen an die Bank schicken. Solche Aufträge werden häufig als XML-Dateien im Format pain.001 für Überweisungen oder pain.008 für Lastschriften übertragen.

Enthält eine Sammeldatei alte Nachrichtenversionen oder Adressen in einem nicht mehr akzeptierten Freitextfeld, kann nicht nur eine einzelne Zahlung scheitern. Je nach Bank kann die gesamte Datei zurückgewiesen werden. Das betrifft beispielsweise Löhne, Lieferantenrechnungen, Vereinszahlungen oder die laufenden Kosten einer Ferienwohnung in Kroatien.

Für Diaspora-Unternehmer in Österreich ist das besonders relevant, wenn die Buchhaltung Geschäftspartnerdaten aus älteren Systemen übernimmt. Ein österreichisches Unternehmen kann technisch bereits auf ein neues Format umgestellt sein, während die kroatische Hausverwaltung oder der lokale Dienstleister noch mit alten Adressfeldern arbeitet oder umgekehrt. Die Staatsgrenze ist dabei weniger entscheidend als die technische Kette zwischen Buchhaltungssoftware, Bank und Empfängerinstitut.

Was Immobilienbesitzer jetzt prüfen sollten

Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses in Kroatien zahlen häufig Betriebskosten, Rücklagen, Versicherungen, Handwerkerrechnungen oder kommunale Abgaben von einem österreichischen Konto. Einzelne manuelle Überweisungen dürften in den meisten Fällen problemlos bleiben. Aufmerksamkeit ist dort nötig, wo Zahlungen über eine Hausverwaltung, ein Firmenkonto oder importierte Sammeldateien laufen.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen einem abgelehnten Auftrag und einem verlorenen Geldbetrag. Wird eine technisch fehlerhafte Datei zurückgewiesen, verlässt das Geld das Konto normalerweise nicht. Problematisch sind vielmehr Fristen: Eine nicht ausgeführte Rechnung kann Mahnspesen verursachen, eine verspätete Lohnzahlung kann arbeitsrechtliche Folgen haben und eine versäumte kommunale Abgabe kann zusätzliche Kosten auslösen.

Diese Prüfung sollte vor Mitte November erfolgen

Unternehmen sollten ihre Bank und den Anbieter der Buchhaltungssoftware ausdrücklich fragen, welche XML-Version ab dem Wochenende des 15. und 16. November angenommen wird. Zu klären ist außerdem, ob unstrukturierte Adressen noch verarbeitet werden, ob hybride Angaben zugelassen sind und ob eine fehlerhafte Adresse nur den einzelnen Auftrag oder die gesamte Sammeldatei stoppt.

Danach sollten gespeicherte Geschäftspartner, Zahlungsvorlagen und Empfängerdaten kontrolliert werden. Ort und Ländercode müssen in getrennten Feldern stehen, wenn die Bank strukturierte Daten verlangt. Bei automatisierten Prozessen empfiehlt sich eine Testdatei vor dem Stichtag. Wer Zahlungen über eine kroatische Bank abwickelt, sollte sich nicht allein auf die allgemeine EPC-Verschiebung verlassen, sondern die konkrete Mitteilung des eigenen Instituts beachten.

Warum die Umstellung nur verschoben wurde

Der European Payments Council hat die Richtung nicht geändert. Strukturierte Adressen bleiben das Ziel. Verschoben wurde lediglich der Zeitpunkt, ab dem unstrukturierte Angaben im gesamten SEPA-System zwingend ausgeschlossen werden. Der Zahlungssektor benötigt mehr Zeit, weil Banken, Clearingstellen, Unternehmen und Softwareanbieter ihre Systeme gleichzeitig anpassen müssen.

Ein neuer europäischer Termin könnte 2027 festgelegt werden. Wer seine Systeme jetzt sauber umstellt, erspart sich daher nur vermeintlich unnötige Arbeit. Die Anpassung wird voraussichtlich ohnehin kommen. Die aktuelle Verschiebung schafft Zeit, sie beseitigt die technische Aufgabe nicht.

Die wichtigste Regel für Kunden in Österreich

Für gewöhnliche Privatüberweisungen nach Kroatien besteht kein Grund zur Panik. Wer jedoch Zahlungsdateien importiert, Firmenkonten nutzt, viele Empfänger verwaltet oder laufende Verpflichtungen in Kroatien automatisiert bezahlt, sollte vor Mitte November aktiv werden. Die richtige Frage lautet nicht nur, was Europa erlaubt. Entscheidend ist, was die eigene Bank ab diesem Zeitpunkt tatsächlich verarbeitet.