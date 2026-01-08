Serbiens Solar-Revolution: Türkischer Riese errichtet eine der größten Anlagen Europas

Ein türkisches Unternehmen baut Serbiens Weg in die Energiewende: Der neue Solarkomplex Nocaj wird zu den fünf größten Solaranlagen Europas zählen.

Das türkische Ingenieursunternehmen Kontrolmatik hat einen umfassenden EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction – Planung, Beschaffung und Bau) für den Bau des Solarkraftwerks Nocaj 1 in Serbien unterzeichnet. Die Vereinbarung mit dem niederländischen Investor Fortis umfasst sämtliche Projektphasen von der Planung über die Materialbeschaffung bis zur vollständigen Errichtung der Anlage.

Der Solarkomplex, zu dem neben Nocaj 1 auch das Projekt Nocaj 2 gehört, wird nach Fertigstellung eine Gesamtleistung von rund 270 Megawatt erreichen und damit zu den fünf größten Solaranlagen Europas zählen, wie lokale Behördenvertreter und Projektverantwortliche bestätigen.

Technische Details

Für das Teilprojekt Nocaj 1 ist eine Leistungskapazität von 90 Megawatt vorgesehen. Zusätzlich wird ein Energiespeichersystem mit 36 Megawattstunden Kapazität installiert, was die Netzstabilität deutlich verbessert. Die Anlage markiert einen wichtigen Meilenstein in Serbiens Energiewende und verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Strategische Bedeutung

Durch diesen Vertragsabschluss festigt Kontrolmatik seine Marktposition im europäischen Sektor für erneuerbare Energien. Fortis unterstreicht mit dem Projekt seine Ambitionen, sich als führender Investor für großflächige Solarparks in Europa zu etablieren.

Die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen und nach Fertigstellung maßgeblich zur ökologischen Transformation der regionalen Energieversorgung beitragen.