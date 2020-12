Serbische TV-Moderatorin fragt Dejan Matić: „Sehen Sie uns?“

Während einer Live-Sendung ist der Moderatorin des beliebten serbischen Senders „Pink“ ein peinlicher Ausrutscher passiert.

„Hallo, hören Sie mich?“, ein üblicher Satz im Fernsehen, wenn jemand während einer Sendung angerufen wird. In modernen Zeiten telefoniert man jedoch per Videotelefonie und was fragt man da? Ja klar: „Hallo, sehen Sie mich“… leider kann das jedoch auch schief gehen wie in diesem Fall.

Der berühmte Sänger Dejan Matić hat sich über Viber zur Sendung dazugeschalten und die zwei Moderatorinnen, die im Studio saßen haben versucht die Verbindung zu prüfen.

In einem Moment sagte eine der beiden: „Hören und sehen Sie uns?“. Was an sich kein Problem wäre, wenn der Sänger, wie allen bekannt ist, blind ist.

