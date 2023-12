Serbischer Gastarbeiter enthüllt: So ist das Leben in Österreich! (VIDEO)

Der serbische Gastarbeiter Jopa teilt seine persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen über das Leben in Österreich. Er spricht über Themen wie Lebenshaltungskosten, Gehälter, Mieten, Arbeitsbedingungen und kulturelle Erfahrungen. Seine Ansichten basieren auf seinen persönlichen Erfahrungen und bieten einen einzigartigen Einblick in das Leben eines Einwanderers in Österreich.

Jopa, ein serbischer Gastarbeiter, lebt seit einiger Zeit in Österreich und hat sich entschieden, seine Erfahrungen und Meinungen über das Leben in diesem Land zu teilen. Seine Beobachtungen decken eine breite Palette von Themen ab, von den allgemeinen Lebensbedingungen bis hin zu spezifischen Aspekten wie Gehältern und Mieten.

Jopa beginnt mit einer Einschätzung der allgemeinen Lebensbedingungen in Österreich. Er spricht über die Gehälter und insbesondere den Mindestlohn, den er auf etwa 1.500 Euro schätzt. „Es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut! Warum? Weil die Wohnungen abnormal gestiegen sind“, sagt Jopa. Er fügt hinzu, dass der Durchschnittspreis für eine Einzimmerwohnung zwischen 400 und 500 Euro liegt, während größere Wohnungen zwischen 700 und 900 Euro kosten.

Jopa teilt auch seine Erfahrungen mit den Arbeitsbedingungen in Österreich. Er spricht über die Urlaubsregelungen und erwähnt, dass man in den ersten sechs Monaten Anspruch auf Urlaub hat, indem man für jeden Monat zwei Tage bekommt. Nach dieser Zeit erhält man 30 Arbeitstage Urlaub, während diejenigen mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung Anspruch auf 36 Arbeitstage Urlaub haben.

In Bezug auf die soziale Umgebung in Österreich sagt Jopa, dass die Österreicher nicht so kalt sind, wie manche denken. „In größeren Städten, wie überall, kümmern sie sich nicht um Sie… was Sie tun, was Sie arbeiten… In kleineren Orten schauen sie vielleicht mehr auf Sie, kommentieren… Es gibt Rassismus, wie überall. Was mir gefällt, ist, dass sie sich an Gesetze und Sauberkeit halten, alles muss sauber und gemäht sein…“, sagt Jopa.

Abschließend spricht Jopa über seine Eindrücke und Erfahrungen mit der österreichischen Kultur und Lebensweise. Er erwähnt, dass man zweimal im Jahr ein doppeltes Gehalt erhält und dass man nach einem Jahr in Österreich Anspruch auf eine staatliche Wohnung hat. So bekommen Sie eine Wohnung von 60-70 Quadratmetern für 400-500 Euro“, erklärt Jopa.

Jopas Erfahrungen und Einschätzungen bieten einen wertvollen Einblick in das Leben eines Einwanderers in Österreich. Sie beleuchten sowohl die Herausforderungen als auch die Vorteile, die mit dem Leben und Arbeiten in einem neuen Land verbunden sind.