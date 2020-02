Shannen Doherty: So kämpft sie um ihr Leben!

Die Schauspielerin sagt trotz niederschmetternder Diagnose ihrer Krankheit den Kampf an!

Fünf Jahre nach ihrem Kampf gegen den Brustkrebs ist Schauspielerin Shannen Doherty erneut erkrankt. „Mein Krebs ist zurück und deshalb bin ich hier“, verkündete sie in der TV-Show „Good Morning America“. Der Krebs soll wieder gestreut haben: „Es würde in wenigen Tagen oder Wochen von selbst herauskommen, dass ich mich im vierten Krebs-Stadium befinde“, so berichtete KOSMO.

