Sicherheitsexperten alarmiert: Cyberattacke auf Wiener Universität

Digitaler Einbruch an der TU Wien: Unbekannte drangen ins Universitätsnetzwerk ein und kompromittierten mehrere Accounts. Die Folgen sind weitreichend.

Ein Sicherheitsvorfall hat das IT-Netzwerk der Technischen Universität Wien Ende vergangener Woche erschüttert. Die Hochschule meldete den Vorgang bereits zu Wochenbeginn an die zuständige Datenschutzbehörde. Zur Aufklärung der genauen Umstände wurde ein auf Cybersicherheit spezialisiertes Unternehmen hinzugezogen.

Kompromittierte Accounts

Gegenüber den Studierenden räumte die Universität ein, dass im Zuge des Vorfalls mehrere Accounts kompromittiert wurden. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass dabei auch auf sensible Daten zugegriffen wurde. Als Vorsichtsmaßnahme funktionieren die IT-Systeme der Universität aktuell nur eingeschränkt.

Sämtliche Universitätsangehörige – sowohl Mitarbeiter als auch Studierende – müssen aus Sicherheitsgründen ihre Passwörter neu einrichten.

Der Lehrbetrieb an der TU Wien läuft dennoch weitgehend normal weiter, wobei ohnehin mit dem heutigen Freitag die Semesterferien an allen Universitäten beginnen.