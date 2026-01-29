Sicherheitslücke: Gefängnis-Ausbrecher nach Großfahndung gefasst

Flucht durch Sicherheitslücke: Ein 20-jähriger Häftling nutzte bauliche Mängel einer Justizanstalt für seinen kurzzeitigen Ausbruch. Die Verfolgungsjagd endete in der Innenstadt.

Ein 20-jähriger Häftling konnte aus einer Justizanstalt entkommen, wobei die Flucht durch bestehende infrastrukturelle Defizite begünstigt wurde. Konkret ermöglichte die fehlende Möglichkeit, mit dem Transportfahrzeug in den Innenhof der Anstalt einzufahren, dem Insassen die Fluchtgelegenheit.

Für die künftige Justizvollzugsanstalt, die derzeit im Bau ist, sieht Streicher entsprechende Sicherheitsverbesserungen vor: „In der neuen Justizanstalt wird es ein Schleusensystem geben.“ Das Bauprojekt soll bis 2028 abgeschlossen sein, aktuell laufen bereits die Arbeiten am Innenausbau.

Erfolgreiche Ergreifung

Nach dem Ausbruch wurde umgehend Hausalarm ausgelöst, wie Streicher mitteilte. Die Verfolgung des Flüchtigen durch die Klagenfurter Innenstadt erfolgte koordiniert durch vier Gruppen mit insgesamt mindestens 20 Justizangestellten. Der junge Mann leistete bei seiner Ergreifung keinen Widerstand und wurde anschließend zurück in die Haftanstalt gebracht.

