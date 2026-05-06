Sicherheitsrückruf: Diese Produkte können für Kinder gefährlich sein

Niedliche Plüschtiere, gefährlicher Inhalt: Yoyoso zieht fünf Anhänger aus dem Verkehr – Kleinkinder sind in Gefahr.

Das Unternehmen Yoyoso ruft fünf Plüsch-Anhänger aus dem Verkehr, weil diese für Babys und Kleinkinder eine ernste Erstickungsgefahr darstellen. Konkret betroffen sind der Plüsch-Anhänger „Panda mit Glocke“ (EAN 8007866007268, Artikelnummer 00726), der Plüsch-Bär-Schlüsselanhänger mit abnehmbarer Hose und Perlenkette (EAN 8007866019223, Artikelnummer 01922), der Plüsch-Taschenanhänger „Hund mit Halskette“ (EAN 8007866002065), der Schlüsselanhänger „Hund mit Brille und Halskette“ (EAN 8007866007688, Artikelnummer 00768) sowie der „Plüsch-Pinguin mit gehäkelter Mütze & Rucksack“ (EAN 8007866007657, Artikelnummer 00765).

Wie aus einer Produktwarnung der AGES hervorgeht, können sich an diesen Artikeln Kleinteile lösen, die Kinder verschlucken und an denen sie ersticken könnten. Die Sicherheitsmängel wurden im Zuge einer behördlichen Überprüfung aufgedeckt.

Rückgabe & Erstattung

Verbraucherinnen und Verbraucher werden gebeten, die betroffenen Produkte sofort aus dem Verkehr zu nehmen und in einer Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet – auch dann, wenn kein Kassenbon mehr vorliegt.

Yoyosos Präsenz

Yoyoso ist eine international tätige Lifestyle- und Fast-Fashion-Kette, die ein breites Sortiment an preisgünstigen Alltagsprodukten anbietet, darunter Haushaltswaren, Modeaccessoires, Kosmetikartikel, Schreibwaren und Wohndekoration. In Österreich ist das Unternehmen in mehreren Einkaufszentren vertreten, unter anderem in der SCS, der Millennium City sowie in Wien-Mitte The Mall.

Bereits im März hatte Yoyoso vier Produkte zurückrufen müssen.