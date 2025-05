Sicherungsseil versagt: 19-Jährige stirbt bei Wassersport-Unfall in Montenegro

Tödliches Drama an der Adria: Eine 19-jährige Serbin stürzte beim Parasailing aus 50 Metern Höhe ins Meer. Der Urlaubsspaß in Budva endete in einer Tragödie.

Eine 19-jährige Serbin ist heute bei einem tragischen Unglück während eines Parasailing-Ausflugs in Budva, einer Küstenstadt in Montenegro, ums Leben gekommen. Wie das montenegrinische Portal Vijesti.me berichtet, löste sich die junge Frau in etwa 50 Metern Höhe vom Sicherungsseil und stürzte ins Meer.

Zeugen zufolge wurde die Verunglückte unmittelbar nach dem Aufprall mit einem Boot zum Stadthafen transportiert. Trotz des schnellen Eingreifens konnte das herbeigerufene Rettungsteam nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen.

Laufende Ermittlungen

Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit Gegenstand einer laufenden Untersuchung. Weitere Details zum Unfallhergang werden nach Abschluss der Ermittlungen erwartet.

Beim Parasailing handelt es sich um eine Extremsportart, bei der Teilnehmer an einem Fallschirm befestigt über das Wasser gleiten, während sie von einem Motorboot gezogen werden.