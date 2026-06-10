Sisi dreht sich im Grab um – Breakdancer erobern Schönbrunn

Wo sonst Kaiserin Sisi flanierte, werden bald Battles entschieden – Schönbrunn erlebt 2026 eine historische Premiere.

Erstmals wird die Gloriette in Schönbrunn zur Bühne für einen Streetdance-Wettbewerb: Am 28. August 2026 trägt Red Bull Dance Your Style sein österreichisches Finale vor der Kulisse des UNESCO-Welterbes aus. Das nationale Finale erhält damit nach den Erfolgen der vergangenen Jahre einen neuen Austragungsort, an dem urbane Tanzkultur auf Wiener Stadtgeschichte trifft. Über Sieg und Niederlage entscheidet dabei keine Fachjury, sondern allein das anwesende Publikum.

Duell ohne Vorgaben

Das Wettbewerbsformat folgt einem klaren Prinzip: Die Tänzerinnen und Tänzer messen sich in direkten Eins-gegen-eins-Duellen, ohne im Voraus zu wissen, welche Musik der DJ auflegen wird. Stilistische Einschränkungen existieren nicht – ob Hip-Hop, House, Popping, Waacking, Dancehall, Locking oder Krump, alles ist möglich. Gefragt sind Spontaneität, Einfallsreichtum und die Fähigkeit, die eigene Persönlichkeit auf die Tanzfläche zu bringen.

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Nach jeder Runde bestimmt das Publikum per Crowd-Voting, wer ins nächste Battle einzieht. Wer am Ende das Finale für sich entscheidet, vertritt Österreich beim Red Bull Dance Your Style World Final im Oktober 2026 in Zürich.

Insgesamt 16 Tänzerinnen und Tänzer kämpfen um das begehrte Ticket nach Zürich. Zwölf der Startplätze für das National Final sind bereits vergeben, darunter jener von Titelverteidiger M.O.D., der das österreichische Finale 2025 in Wien gewann. Laut Veranstalter schätzt der Tänzer vor allem die Unberechenbarkeit des Formats: Jede Runde entwickle eine eigene Dynamik, weil Musik, Publikum und Stimmung jedes Battle von Grund auf neu gestalteten. Die verbleibenden vier Startplätze werden am 4. Juli 2026 beim Red Bull Dance Your Style Qualifier im DomQuartier Salzburg ausgespielt.

Premiere für Schönbrunn

Für die Schönbrunn Group markiert die Veranstaltung eine besondere Premiere. Geschäftsführer Klaus Panholzer hebt hervor, dass das internationale Tanzformat für Kreativität, Individualität und kulturelle Vielfalt stehe. Die Kombination aus urbaner Tanzszene und dem historischen Ensemble rund um die Gloriette schaffe ein außergewöhnliches Erlebnis und eröffne neue Blickwinkel auf den Standort. Zugleich biete das Event die Möglichkeit, bislang noch nicht erreichte Besuchergruppen für das Areal zu gewinnen.

Bereits ab 15. Juni 2026 führt eine dreiwöchige DACH-Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Das Programm umfasst Workshops, Showcases, Content-Produktionen sowie nationale Qualifikationen. Die österreichischen Stationen sind zwischen 28. Juni und 4. Juli angesetzt und führen unter anderem nach Salzburg, Wien und zum Red Bull Ring in Spielberg.

Als Teilnehmer der Tour sind die österreichischen Tänzer Lil Syd, Leon V und M.O.D. dabei, ergänzt durch Glory aus der Schweiz, Dnpri aus Deutschland sowie die internationalen Tänzer Stala und Waackxxxy. Tickets für das Red Bull Dance Your Style National Final am 28. August 2026 bei der Gloriette in Wien-Schönbrunn sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Das letzte österreichische Finale fand 2025 im Arkadenhof der Universität Wien statt.