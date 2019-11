So lebt Marija Šerifović in Los Angeles (GALERIE)

Bereits seit einigen Jahren pendelt die Sängerin zwischen Belgrad und Los Angeles. In den Staaten wohnt sie in einer Wohnung, die 100 Quadratmeter zählt.

Seit 2016 wohnt Marija Šerifović in der Barrington Ave, einer ruhigen Gegend in der US-Metropole. Die ESC-Gewinnerin soll für ihren dortigen Wohnsitz rund 300.000 Dollar bezahlt haben. Ihre Wohnung misst rund 100 Quadratmeter und verfügt über eine große Wohnküche, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Garten.

„Das Land, in dem ich alt werden möchte“

Marija betonte in mehreren Interviews, dass sie in den Vereinigten Staaten ein Land gefunden hat, in welchem sie sich rundum wohl fühle. Die „Stadt der Engel“ habe es ihr besonders angetan, wo sie das gute Wetter, das Meer und selbstverständlich auch die Ruhe vor den Medien und Fans genießen könne.

„In LA lebe ich, um mein Leben zu genießen. Dort bin ich komplett frei, da eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Immer wenn sich die Möglichkeit bietet, fliege ich hinüber – egal ob es nur für drei oder vier Tage ist. Es ist einfach das Land, in welchem ich Alt werden möchte“, so die Sängerin.

Bilder von Marijas Wohnung in LA findet ihr auf den nächsten Seiten!