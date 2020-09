So sexy sind die neuen Kroatien-Trikots (FOTOS)

Wer kennt sie nicht, die roten Schachbrettrikots der kroatischen Fußballnationalmannschaft?

Laut Meinung vieler verschafften gerade diese Fußballtrikots seit der Unabhängigkeit des Landes dem Küstenstaat ein internationales, wiedererkennbares Branding in der Sportmode, welches mit Kroatien asssoziert wird und dank seinen Fußballern bei den Weltmeisterschaften 1998 und 2018 weltweit Bekanntheit erlangte.

Redesign des Auswärtstrikots

Die neuen Trikots der Marke Nike haben natürlich in der Heimspiel-Version ihr berühmtes rotes Schachbrett-Design behalten. Allerdings wurden seitlich die Schachbretter mit blauen Rändern umrandet. “Das Heimtrikot ist klassisch, aber in einem moderneren Design. Das sind die Quadrate, an die ich mich erinnere, als ich als Kind dem Fußballnationalteam im Fernsehen zuschaute”, sagte Luka Modrić bei der Präsentation der neuen Trikots.

“Das neue Auswärtstrikot hingegen ist frisch, neu, anders und aufregend. So was hatten wir noch nicht”, fügte einer der besten Mittelfeldspieler der Welt hinzu. In den Trikots selber innen steht “Kroatien” und “Vatreni” (Die Feurigen), wie das Nationalteam in Kroatien auch gennant.

Das Auswärts-Trikot des Teams kannst du auf der nächsten Seite sehen!