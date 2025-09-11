So will die EZB die Inflation bekämpfen

Die Zinsen bleiben stabil, während die EZB ihre Inflationsprognose leicht anhebt. Trotz globaler Unsicherheiten sieht die Notenbank den Euroraum auf Wachstumskurs.

Die Europäische Zentralbank hält an ihrem Zinskurs fest und bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Am 11. September 2025 entschied der EZB-Rat, die Leitzinsen unverändert zu lassen: Der Refinanzierungszinssatz für Banken verbleibt bei 2,15 Prozent, während der Einlagenzinssatz bei 2,0 Prozent und der Satz für Übernachtkredite bei 2,4 Prozent liegt. Nach der bereits im Juli eingeleiteten Zinspause setzt die EZB ihren vorsichtigen Kurs auch zu Herbstbeginn fort und verweist darauf, dass die Teuerungsrate mit aktuell rund zwei Prozent nahe am angestrebten Zielwert liegt.

Die Verbraucherpreise stiegen im August um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wobei besonders frische Lebensmittel seit Anfang 2023 deutliche Preissprünge verzeichneten. Bei den Energiepreisen setzte sich der Abwärtstrend fort, allerdings weniger stark als noch im Juli. In ihrer Mitteilung betont die EZB: „Der EZB-Rat ist fest entschlossen, die notwendigen Bedingungen zu gewährleisten, um die Inflation mittelfristig auf dem Zielwert von zwei Prozent zu stabilisieren.“

Für das laufende Jahr korrigierte die Notenbank ihre Inflationsprognose leicht nach oben – von zwei auf 2,1 Prozent. Für 2025 rechnet sie mit einer Inflationsrate von ebenfalls 2,1 Prozent, während für 2026 ein Rückgang auf 1,7 Prozent erwartet wird. Die langfristige Prognose für 2027 wurde hingegen von 2,0 auf 1,9 Prozent nach unten angepasst.

Inflationsprognosen

Die Kerninflation, also die Teuerung ohne Berücksichtigung schwankungsanfälliger Preise für Nahrungsmittel und Energie, dürfte im laufenden Jahr durchschnittlich 2,4 Prozent betragen. Für 2026 erwarten die Währungshüter einen deutlichen Rückgang auf 1,9 Prozent, gefolgt von 1,8 Prozent im Jahr 2027.

Die Notenbank räumt ein, dass ihre Inflationsprognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, insbesondere aufgrund der „Schwankungen in der globalen Handelspolitik“. Höhere Zölle könnten die Nachfrage nach Waren aus dem Euroraum dämpfen und Länder mit Überkapazitäten dazu veranlassen, ihre Produkte verstärkt in die Eurozone zu exportieren. Als preisdämpfenden Faktor führt die EZB zudem den stärkeren Euro an.

Preistreibend könnten sich hingegen überlastete Produktionskapazitäten im Inland auswirken, falls Störungen in den globalen Lieferketten die Importnachfrage ankurbeln. Auch erhöhte Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur könnten inflationstreibend wirken.

Wirtschaftsausblick

Für die Wirtschaftsleistung im Euroraum prognostizieren die EZB-Experten in diesem Jahr ein Wachstum von 1,2 Prozent – eine Aufwärtskorrektur um 0,3 Prozentpunkte gegenüber der Juni-Prognose. Die Wirtschaftsaktivität legte im ersten Quartal stärker zu als in den Frühlingsmonaten, teilweise weil Unternehmen Bestellungen vorgezogen haben, um angekündigten Zollerhöhungen zuvorzukommen, erläutert die Notenbank.

Obwohl die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlässt, bleibt der Arbeitsmarkt laut EZB weiterhin „eine Quelle der Stärke“ – mit einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent im Juli, die den stabilen Zustand des europäischen Arbeitsmarktes widerspiegelt. Unter diesen Rahmenbedingungen dürfte der private Konsum allmählich an Fahrt gewinnen, „besonders wenn die Menschen weniger sparen, wie von den Experten der EZB prognostiziert“, heißt es im Bericht.

Auch die günstigeren Finanzierungsbedingungen nach den Zinssenkungen bis Juli dieses Jahres sollten sowohl den privaten Konsum als auch Unternehmensinvestitionen ankurbeln. Die Notenbank hatte zuvor achtmal in Folge die Zinssätze gesenkt, bevor sie im Juli 2025 eine Zinspause einleitete.

Die Währungshüter erwarten zudem, dass „erhebliche staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung“ Unternehmen zu höheren Investitionen ermutigen werden. Bis zum Jahresende dürfte die Wirtschaftsdynamik jedoch durch höhere Zölle, den stärkeren Euro und verschärften globalen Wettbewerb gebremst werden.

Nach den EZB-Berechnungen wird sich das Wirtschaftswachstum 2026 leicht abschwächen, um 2027 wieder auf 1,3 Prozent anzuziehen. Der EZB-Rat bekräftigte, dass die aktuelle Entscheidung von der Datenlage und den globalen Unsicherheiten bestimmt wurde und die „angemessene“ Höhe der Zinssätze weiterhin „von Sitzung zu Sitzung“ festgelegt wird.

Die Notenbanker betonten erneut, dass sie sich nicht im Voraus auf einen bestimmten geldpolitischen Kurs festlegen werden.