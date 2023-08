So wird der Geschmack von Tiefkühlpizza verbessert

Wer kennt es nicht: Nach einem langen Arbeitstag oder an einem gemütlichen Filmabend greift man gerne auf die schnelle und unkomplizierte Lösung zurück – die Tiefkühlpizza. Ob Margherita, Salami oder vegetarisch, die Vielfalt an Sorten lässt kaum Wünsche offen. Doch so sehr wir die Tiefkühlpizza auch schätzen, an den Geschmack einer frischen Pizzeria-Pizza kommt sie meist nicht heran. Ein einfacher Trick soll das ändern und den Geschmack der Tiefkühlpizza auf ein neues Level heben.

Die Tiefkühlpizza ist aus unseren Haushalten kaum wegzudenken. Sie ist die Retterin in der Not, wenn die Zeit zum Kochen fehlt, und der unkomplizierte Snack für spontane Treffen mit Freunden. Doch obwohl sie so beliebt ist, muss sie sich oft den Vorwurf gefallen lassen, geschmacklich nicht mit dem Original mithalten zu können. Ein einfacher Trick, der in der Online-Community Reddit die Runde macht, verspricht Abhilfe.

Fehlender Hinweis

Der Trick ist verblüffend simpel: Lassen Sie die Tiefkühlpizza vor dem Backen vollständig auftauen. Obwohl die Hersteller auf der Verpackung empfehlen, die Pizza direkt aus dem Tiefkühler in den Ofen zu schieben, hat sich gezeigt, dass das Auftauen der Pizza den Geschmack enorm verbessert. Der Pizzarand wird knuspriger, die Zutaten entfalten ihr Aroma besser und der Belag verbrennt seltener.

Warum finden wir diesen Hinweis nicht auf jeder Pizzaverpackung? Die Antwort liegt in der Standardisierung der Zubereitungsanleitungen. Die Hersteller geben die Backzeit für einen vorgeheizten Ofen an, um ein einheitliches Ergebnis zu gewährleisten. Doch das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Methoden gibt, die Pizza zuzubereiten.

Richtige Backzeit

Wenn Sie den Trick ausprobieren möchten, beachten Sie bitte einige Hinweise: Planen Sie genügend Zeit für das Auftauen ein und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Pizza. Die Dauer des Auftauprozesses hängt von der Raumtemperatur und der Einstellung Ihres Gefrierschranks ab. Achten Sie darauf, dass die Pizza nicht zu lange auftaut, da sonst Keime entstehen können, die eine Gefahr für Ihre Gesundheit darstellen. Die hohen Backtemperaturen töten zwar viele Keime ab, verdorbene Zutaten können jedoch nicht wiederhergestellt werden.

Auch die Backzeit kann sich durch das Auftauen der Pizza verändern. Im Durchschnitt reduziert sich die Backdauer um 3 bis 5 Minuten. Stellen Sie den Timer daher zunächst eher kürzer ein und verlängern Sie die Backzeit bei Bedarf. So vermeiden Sie, dass Ihre Pizza verbrennt.

Probieren Sie den Trick beim nächsten Pizzaabend aus und überzeugen Sie sich selbst vom verbesserten Geschmack. Und wer weiß, vielleicht entpuppt sich Ihre Tiefkühlpizza als echter Pizzeria-Konkurrent.