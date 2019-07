So wurde Arnautović von Fans bei seiner Ankunft in China begrüßt! (VIDEO)

Die Nachricht von Marko Arnautovićs Wechsel von West Ham zu Shanghai SIPG machte Anfang der Woche die Runde, inzwischen ist der 30-Jährige auch schon gebührend von seinen chinesischen Fans empfangen worden.

Am Dienstag wechselte der ÖFB-Kicker um 25 Millionen Euro in die chinesische Super League, und der Empfang am Flughafen in Schanghai – im Video auf der zweiten Seite zu sehen – war auch nicht von schlechten Eltern.

Etwa 400 Fans zog es zum Pudong Airport, wo sie für ein Autogramm und Fotos mit dem Fußballer, der sowohl von Security als auch von Polizisten begleitet wurde, Schlange standen.

