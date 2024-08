Sohn (13) von Thiago Silva fährt Porsche (VIDEO)

Thiago Silva hat diesen Sommer Chelsea verlassen und ist nach 15 Jahren in Europa zu seinem Jugendverein Fluminense in Brasilien zurückgekehrt. Seine Ehefrau Belle und die beiden Kinder, Iago und Isago, sind jedoch in London geblieben, um weiter die Fußballschule von Chelsea zu besuchen. Gerade Iago scheint dabei seinen Spaß zu haben!

Belle Silva erneut im Rampenlicht

Belle Silva ist seit Jahren als eine der kontroversesten Ehefrauen der Fußballspieler in England bekannt. Nun sorgt sie erneut für Aufsehen, nachdem sie ein Video ihres 13-jährigen Sohnes Iago veröffentlicht hat, der einen Porsche Panamera durch London fährt.

Das Video entstand in der Nähe der Chelsea-Akademie und zeigt Iago, wie er den luxuriösen Porsche Panamera fährt. Der Wagen hat einen Wert von etwa 95.000 Euro und kann Geschwindigkeiten von bis zu 270 km/h erreichen. Viele Zuschauer des Videos zeigten sich entsetzt und fordern harte Strafen für Iago und seine Mutter Belle. Sie postete stolz, dass Iago das Autofahren beim ersten Versuch gemeistert habe.

Lesen Sie auch: Eklat um Nationalteam-Video der FPÖ-Jugend (VIDEO) Ein TikTok-Video der Freiheitlichen Jugend Wien löst Empörung aus. Es verknüpft nationale Identität und Sport auf umstrittene Weise.

Strandplatz-Krieg: Urlauberfrust auf Video festgehalten! (VIDEO) Ein aktueller Vorfall an einer kroatischen Strandbucht beleuchtet die Problematik der morgendlichen Strandplatz-Jagd.

Das ist die gefährlichste Balkan-Route (VIDEO) Die Probleme beginnen bereits am Anfang der Strecke, wo es scheinbar keine Regulierung gibt.

Keine rechtlichen Konsequenzen

Obwohl die Empörung groß ist, werden Iago und Belle keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Da die Fußball-Akademie auf einem Privatgelände liegt, gelten dort andere Vorschriften. Für das Fahren auf privatem Grund, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, benötigt man weder einen Führerschein noch gibt es Altersbeschränkungen. Dennoch bleibt die Sorge, dass der Vorfall schlimmer enden hätte können.