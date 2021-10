Sorge um Scheichs Ehefrau: Reichste Frau Serbiens wird vermisst!

Von einfachen Anfängen zum Luxusleben! Nun macht das ehemalige jugoslawische Model und Mode-DesignerinJ elena Jakovljević Bin Drai eine Instagram-Auszeit und ihre Fans sind besorgt.

Ihr Leben war geprägt von Hindernissen, über ihren Karriereanfang als Model wissen sehr wenige Menschen Bescheid. Jelena Jakovljević Bin Drai ist ein ehemaliges jugoslawisches Model und Mode-Designerin.

Im Jahr 2003 lernte die Serbin den arabischen Businessmann Said Bin Drai kennen, wessen Vermögen auf zwei Milliarden Dollar geschätzt wird. Sie heirateten 2008 in Dubai, in Anwesenheit von 300 Gästen. Inzwischen hat sie ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Die Namen der Kinder haben alle eine besondere Bedeutung, da sie aus dem Koran gewählt wurden: Asia, Hilal, Hamdan und Rashida.

Ihr tolles Aussehen läge an Genetik und daran, dass ihr Ehemann so gut zu ihr ist. Als reichste Frau Serbiens wird sie sich wohl auch gute Produkte leisten können. Sie wurde oft heftig kritisiert und beschimpft, weil sie einen Scheich geheiratet hat. Auf die Hass Nachrichten reagiert sie kaum und wenn, geht sie stets souverän damit um. Man merkt, dass sie eine Frau mit Stil auf allen Ebenen ist. Im Dezember 2020 gab Jelena auf Instagram bekannt, dass sie ein Jahr lang mit sozialen Netzwerken pausieren wird. Tatsächlich meldete sich die Schönheit bis jetzt gar nicht. Scheint so, als ob sich die Fans bis Dezember gedulden müssen.