Spanien dominiert – Kann Serbien die Serie brechen?

Mit einer beeindruckenden Siegesserie beansprucht Spanien weiterhin seine Vormachtstellung im internationalen Fußball. Seit dem packenden 3:3-Unentschieden gegen Brasilien im März haben die Spanier alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Die Erwartungen sind hoch, wenn Spanien am Donnerstag in Serbien in die vierte Auflage der Nations League startet.

Favoritenfelder der Nations League

Neben Spanien sind auch Frankreich und Portugal, die bisherigen Gewinner des Turniers, erneut im Rennen. Der prestigeträchtige Wettbewerb dient nicht nur zur Bestimmung der besten Nationalmannschaft Europas, sondern bietet besonders den kleineren Nationen eine wertvolle Chance zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Spannende Rivalen in der Gruppenphase

In der Gruppenphase trifft Spanien auf kein leichtes Los. Mit Deutschland und den Niederlanden hat das Team es mit zwei ernsthaften Konkurrenten zu tun, die ebenfalls zu den Favoriten gezählt werden. Beide Nationen verfügen über starke Mannschaften und haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage sind, auf höchstem Niveau zu konkurrieren.

England im Umbruch

Ein überraschendes Element in diesem Wettbewerbsjahr ist die Position Englands. Die Mannschaft tritt lediglich in der Liga B an und wird von Interimscoach Lee Carsley betreut. Dieser Schritt markiert eine Übergangsphase für das englische Team, das sich neu formieren und seine Kräfte wiederfinden muss.

Herausfordernde Gegner

Spaniens Dominanz in der Nations League zeigt sich deutlich, und die Fans können sich auf spannende Begegnungen freuen, wenn die Europameister ihren Titel verteidigen. Die Herausforderungen durch starke Gegner wie Deutschland und die Niederlande sowie die Umstrukturierung Englands verleihen dem Turnier zusätzliche Spannung.