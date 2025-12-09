Speicher-Knappheit: KI-Boom lässt Smartphone-Preise explodieren

Der Boom der KI-Rechenzentren verändert den Markt: Speicherhersteller priorisieren Großkunden, während Normalverbraucher mit knapperen Ressourcen und steigenden Preisen rechnen müssen.

Die großen Arbeitsspeicher-Hersteller konzentrieren ihre Lieferkapazitäten zunehmend auf die lukrativen KI-Rechenzentren, während Endverbraucher das Nachsehen haben. Experten prognostizieren, dass diese Entwicklung bis 2026 deutlich spürbare Auswirkungen auf den Konsumentenmarkt haben wird. Verantwortlich für diese Verschiebung ist der anhaltende Aufschwung im KI-Sektor und der damit verbundene massive Ausbau von Rechenzentren. Die dadurch explosionsartig gestiegene Nachfrage nach Speichermodulen trifft vor allem Durchschnittskonsumenten, die bei der Ressourcenverteilung ins Hintertreffen geraten.

Preisanstieg erwartet

Die langjährige Erfahrung, dass technische Geräte mit fortschreitender Marktreife preislich attraktiver werden, gilt in der aktuellen Marktsituation nicht mehr uneingeschränkt. Während Smartphones und Tablets bereits jetzt erhebliche Anschaffungskosten verursachen, könnten im Jahr 2026 weitere Preiserhöhungen auf die Verbraucher zukommen.