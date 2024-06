„Srecno!“: Nehammer und Vucic wünschten sich gegenseitig Glück (VIDEO)

Dienstagabend rückte das erste von zwei EM-Qualifikationsspielen in den Fokus der österreichischen und serbischen Fußballfans: Österreich traf auf Serbien.

Als besonderes Highlight vor dem Anpfiff teilte Bundeskanzler Karl Nehammer einen Videoclip auf seiner Facebook-Seite, in dem er sich mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic austauscht.

Große Vorfreude

Während eines halbstündigen, locker geführten Gesprächs am Nachmittag war das bevorstehende Freundschaftsspiel zwischen den beiden Ländern ein unvermeidliches Diskussionsthema. „Die Vorfreude ist groß, insbesondere da einer unserer herausragenden Spieler – Marco Arnautovic – serbische Wurzeln hat“, teilte Nehammer in dem kurzen 23-Sekunden-Video mit, welches auf Englisch geführt wurde. Es handelte sich um einen Augenblick der diplomatischen Höflichkeit gepaart mit sportlicher Vorfreude.

Kanzlers spricht Serbisch

In dem Clip versucht Nehammer, sein Glück in der serbischen Sprache auszudrücken und wünscht mit einem „Srecno!“ – zu Deutsch „Viel Glück!“ – alles Gute. Eingefangen werden auch Momente, in denen der Kanzler stolz einen Österreich-Schal in die Kamera hält.

Gegenseitige Glückwünsche

Die freundlichen Glückwünsche fanden Gehör: Serbiens Präsident Vucic antwortete Nehammer ebenfalls in einer nicht-muttersprachlichen Sprache mit den Worten „Viel Glück“. Symbolisch schwenkte er dabei eine Miniatur-Flagge Serbiens.

Dieser Austausch unterstreicht nicht nur die diplomatische Verbundenheit zwischen Österreich und Serbien, sondern zeigt auch, wie bedeutend solche internationalen Begegnungen – sei es auf dem politischen Parkett oder dem Fußballfeld – für die Stärkung bilateraler Beziehungen sind.

Lesen Sie auch: Serbien trotzt Kritik: Nationalmannschaft spielt heute in Russland Inmitten politischer Unruhen steht das Fußballfreundschaftsspiel zwischen Russland und Serbien im Fokus der Öffentlichkeit.

Achtung: Gefälschte EM-Fußballtickets sind im Umlauf Echte Tickets für die EM 2024 sind ausschließlich digital und personalisiert.

Explosive Spannungen im serbischen Fußballteam! Inmitten der Vorbereitungen auf die Europameisterschaft erlebt das Trainergremium der serbischen Fußballnationalmannschaft eine herausfordernde Phase.

So lief das Match

Vor den Augen von 37.800 begeisterten Fußballfans im Happel-Stadion demonstrierte die ÖFB-Auswahl einmal mehr ihre aufstrebende Form und sicherte sich einen überzeugenden 2:1-Erfolg gegen Serbien. Baumgartner machte früh auf sich aufmerksam und reklamierte schon nach acht Sekunden einen Elfmeter, nach einem Rempler von Spajic. Er wurde jedoch nicht gegeben.

Eine präzise Vorlage Baumgartners fand Wimmer, der das Führungstor schoß. Österreich ließ nicht nach und Dansos beharrlicher Einsatz führte zu einem weiteren Treffer durch Baumgartner, der den serbischen Torwart Vanja Milinkovic-Savic mit einem cleveren Schuss überlistete.

Serbien kämpft, kann aber nicht überzeugen

Trotz eines energischen Beginns in der zweiten Hälfte und einer ungenutzten Topchance durch Dusan Tadic, blieb Serbien ohne Tor. Österreich, jetzt etwas zurückgezogener, ließ kaum ernsthafte Torgelegenheiten zu. Eine Ausnahme bildete die 35. Minute, als Pavlovic eine kurzzeitige Unachtsamkeit in der österreichischen Defensive zum Ehrentreffer nutzte. Das Match endete 2:1 für Österreich.

Vorbereitung auf die EM-Endrunde im Fokus

Für die ÖFB-Auswahl rückt nun das Trainingscamp in Wien in den Fokus, das bis einschließlich Freitag andauert. Die abschließende Kaderreduktion für die EM wirft ihre Schatten voraus. Nach dem letzten Testlauf gegen die Schweiz genießen die Spieler einige freie Tage, bevor es am 12. Juni ins EURO-Basecamp in Berlin geht, um die letzten Vorbereitungen für das bevorstehende Turnier zu treffen.