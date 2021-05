“Stadt der Frauen”: Hier leben die schönsten Ladies vom Balkan (FOTOS)

Habt ihr schon von einem Ort in Europa gehört, der für schöne Frauen bekannt ist? Ein Ort am Balkan, den männliche Touristen als Himmel auf Erden bezeichnen. Nach den Fakten und Besuchermeldungen leben die schönsten Balkan-Frauen in Bosnien und Herzegowina, und zwar in Banja Luka.

Das auffälligste an der Stadt sind die Damen, die wie Models aussehen. Sie achten viel zu sehr auf ihr Aussehen und ihr Kleidungsstil. Sie nehmen die Straßen als einen Wettbewerb. Vor allem für viele Touristen ist deren Verhalten interessant zu beobachten.

Sieben Frauen für einen Mann:

Ein weiteres Merkmal ist der hohe Frauenanteil in Banja Luka. Aufgrund dessen entstand die Aussage, dass das Verhältnis von Frau zu Mann in der bosnischen Stadt 7:1 betragen würde. Das heißt sieben Frauen für einen Mann. Sie sind auch der Spitzenreiter des Landes, wenn es um alleinstehende und unverheiratete Frauen geht.

Die Stadt der Frauen:

Da der Charme neben ihrer Schönheit wohl bekannt ist, haben die Stadtverantwortlichen die Idee ein Projekt mit dem Namen „Banja Luka – die Stadt der Frauen“ zu starten. Außerdem wollen sie eine Tür und zwei Frauenstatuen an den beiden Autobahnfahrten der Stadt bauen. Die 18,5 Meter hohen Statuen sollen alle Besucher der Frauenstadt herzlich begrüßen. (Das Foto könnt ihr euch auf der nächsten Seite ansehen!)

Weiblicher Name:

Die europäische Stadt Banja Luka zählt zu den abenteuerlichsten und grünsten Städten von Bosnien und Herzegowina. Der Name der Stadt ist auch weiblich.

