Stärken Sie Ihr Immunsystem, bevor Sie krank werden!

Unterschied bei den Präparaten

Statt Antibiotika zu schlucken, wenn die Krankheit einmal da ist, entscheiden sich immer mehr Menschen für Vitamin- und Mineralstoffcocktails. Uns hat interessiert, wie diese verabreicht werden. „Es gibt einen großen Unterschied in der Wirkung von Präparaten, die oral (über den Mund) aufgenommen werden, und solchen, die als Injektion in den Muskel oder unter die Haut gespritzt werden oder als Infusionslösung verabreicht werden. Einige Präparate können ausschließlich geschluckt werden, andere ausschließlich als Infusion gegeben werden und bei wieder anderen bestehen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wie Ampullen, Tabletten, Tropfen, Kügelchen oder Cremes. Im Frühherbst können Sie sich am besten für den Winter vorbereiten, indem Sie sich für intravenöse Cocktails entscheiden und die Vorbeugung anschließend mit Tabletten oder Tropfen fortsetzen. Die Kombinationen können an den einzelnen Patienten angepasst werden, je nach dessen Alter und allgemeinem Gesundheitszustand”, erklärt die Ärztin, die in diesem Bereich der Medizin über sehr lange Erfahrung verfügt.