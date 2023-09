Stand-up-Comedy “Rok trajanja” von Pedja Bajovic in Wien

„Rok trajanja“, eine Stand-up-Comedy von Pedja Bajovic, eines Comedian vom Balkan, hat ihren Weg zum Publikum gefunden. Pedja war der erste Komiker, der über die Amazon-Plattform von Millionen Menschen gesehen werden konnte und damit Geschichte schrieb.

Pedja Bajovic beschenkt am 28. September und am 29. September das österreichische Publikum mit einem unvergesslichen Abend voller Comedy. Er hat bereits in vielen serbischen, bosnischen, kroatischen und europäischen Städten große Erfolge gefeiert. Der Komiker präsentiert den Balkan auf eine hervorragende Art und Weise.

Geboren ist er in Montenegro, aufgewachsen in Serbien, den Großteil seines Lebens verbrachte er in Bosnien und Herzegowina und seine Familie gründete er in Kroatien. Aber obwohl er ein Vertreter des Balkan ist, hat er seine Inspiration als Stand-up-Comedian gefunden, als sich in ihm „für immer etwas einnistete, was er in Amerika gesehen hatte“.

Die Shows werden in Wien zwei Mal vorgestellt. (auf Englisch und BKS)

HARD FACTS

„The Balkan Brain“

Wann? Donnerstag, 28. September, 20.30 Uhr (auf Englisch)

Wo? Shebeen International, Lerchenfelder Str. 45, 1070 Wien

“Rok trajanja”

Wann? Freitag, 29. September, 20.30 Uhr (auf BKS)

Wo? Shebeen International, Lerchenfelder Str. 45, 1070 Wien

Das Publikum kann Pedjas Arbeit in allen Details auf Ihrer Website www.PedjaBajovic.com kennenlernen.

Im Sommer veröffentlichte Pedja Bajovic seine erste Vorstellung unter dem Titel „S NOGU* (*Mittel gegen Jugonostalgie und Jugophobie)“ kostenlos auf den Plattformen YouTube und Facebook Watch.