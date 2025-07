Staugefahr am Wochenende: Hier droht der Verkehrskollaps

Ferienstart in fünf deutschen Bundesländern und zwei Großveranstaltungen in St. Pölten – auf Österreichs Straßen droht am Wochenende der Verkehrskollaps.

Der Ferienstart in fünf deutschen Bundesländern wird am kommenden Wochenende für erhebliche Verkehrsbelastungen auf Österreichs Straßennetz sorgen. Der ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich) hat eine Übersicht der voraussichtlich am stärksten betroffenen Strecken zusammengestellt.

Mit dem Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein setzt am Wochenende eine massive Reisewelle ein. Rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler samt Familien machen sich auf den Weg in den Sommerurlaub. Laut ARBÖ ist besonders am Samstag, dem 26. Juli 2025, ab den Vormittagsstunden mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Betroffen sind hauptsächlich die Transitrouten durch Westösterreich, Kärnten, Oberösterreich und die Steiermark.

Wie die Daten der vergangenen Jahre zeigen, haben sich an vergleichbaren Ferienstartwochenenden mit Großveranstaltungen regelmäßig massive Staus auf den Haupttransitrouten gebildet. Verkehrsexperten bestätigen, dass sich diese Staumuster 2025 fortsetzen und durch zusätzliche Baustellen und Grenzkontrollen weiter verschärft werden könnten.

St. Pöltner Großevents

Die heimische American-Football-Szene versammelt sich am Samstag, 26. Juli, in der NV Arena St. Pölten. Das Finale der Austrian Football League zwischen den Danube Dragons und den AFC Vienna Vikings beginnt um 19 Uhr. Bereits ab 15 Uhr kämpfen die Damenteams in der Ladies Bowl XXVI um den Titel. Mehrere tausend Zuschauer werden zu den Endspielen erwartet, die neben spannenden Matches auch eine Halftime-Show und ein umfangreiches Rahmenprogramm bieten.

Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen – nicht nur im unmittelbaren Stadionbereich an der Bimbo-Binder-Promenade und Liese-Prokop-Allee, sondern auch auf der B1 (Wiener Straße), der S33 (Kremser Schnellstraße) bei den Auf- und Abfahrten St. Pölten/Nord sowie auf der A1 (Westautobahn) beim Knoten St. Pölten und bei St. Pölten Süd. „St. Pölten ist sehr gut mit der Bahn erreichbar. Die NV ARENA ist auch mit den Linien 6 und 7 des öffentlichen LUP-Busses der Stadt St. Pölten gut erreichbar. Beide Linien halten auch vor dem Hauptbahnhof!“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zeitgleich zum Football-Finale findet am Ratzersdorfer See in St. Pölten ab 18 Uhr das Summer Blues Festival statt. Auf der Seebühne treten unter anderem Peter Kern, Al Cook & Band, Roger C. Wade & The Houserockers sowie die Mojo Blues Band feat. Ludwig Seuss auf. Die Veranstalter rechnen mit mehr als tausend Besuchern, die unter freiem Himmel feiern werden.

Staugefährdete Strecken

ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider prognostiziert aufgrund der zeitlichen Überschneidung mit dem Austrian Bowl und der geografischen Nähe zur NV Arena Verzögerungen auf denselben Verkehrsrouten.

Zu den besonders staugefährdeten Strecken zählen die Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich vor der Luegbrücke, die Inntalautobahn (A12) rund um Innsbruck, der Karawankentunnel (A11), die Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie in den Baustellenbereichen und die Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg sowie vor dem Katschberg- und Tauerntunnel.

Für Reisende, die Staus umgehen möchten, empfehlen Verkehrsexperten einige alternative Routen. Wer die Brennerstrecke meiden will, kann die Reschenpass-Straße (B180) nutzen, sollte aber beachten, dass diese bis Ende 2026 zeitweise gesperrt und nur eingeschränkt befahrbar ist. Als Alternative zur Tauernautobahn (A10) bieten sich die Felbertauernstraße (B108) oder die Strecke über den Pass Thurn an – vorausgesetzt, es liegen keine aktuellen Sperren oder Baustellenmeldungen vor.