Stichtag: Heute ist die letzte Chance für den Klimabonus (VIDEO)

Der Klimabonus kehrt zurück – mit neuen Regeln und regionalen Unterschieden! Wie viel Geld Sie erhalten, erfahren Sie jetzt.

Der berühmteste Bonus des Vorjahres ist nach der Sommerpause zurück. Es gibt allerdings ein paar Änderungen: Der Anti-Inflationsbonus von 250 Euro entfällt vollständig, während der Klimabonus dieses Jahr zum ersten Mal nach ursprünglichem Plan regional unterschiedlich ausgezahlt wird.

Welche Bezirke profitieren am meisten?

Abhängig vom Wohnort liegt der Betrag, den jeder Österreicher erhält, zwischen 110 und 220 Euro. Ein Basisbetrag von 110 Euro wird jeweils durch einen regionalen Zuschlag auf bis zu 220 Euro angehoben. Die Aufteilung erfolgt wie folgt:

Metropolen mit herausragender Infrastruktur und öffentlichem Nahverkehr: 110 Euro.

Städte mit solidem öffentlichem Nahverkehr und guter Infrastruktur: 150 Euro.

Gebiete mit angemessener Infrastruktur und öffentlichem Nahverkehr: 185 Euro.

Ländliche Gebiete mit grundlegender Infrastruktur und öffentlichem Nahverkehr: 220 Euro.

Die Änderungen in diesem Jahr betreffen nicht nur die Höhe des Klimabonus. Neu ist auch, dass Wien nicht mehr als gesamte Stadt betrachtet wird. Jeder Wiener Bezirk wird nun einzeln nach seiner Anbindung an den öffentlichen Verkehr klassifiziert. Daraus ergibt sich, dass die Bewohner von Floridsdorf, Donaustadt, Döbling, Währing, Hietzing, Liesing und Simmering jeweils 150 Euro erhalten.

Die Stadtteile in der Innenstadt und entlang des Gürtels, Hernals, Ottakring und Penzing im Westen, Meidling und Favoriten im Osten sowie Brigittenau und Leopoldstadt erhalten die höchste Bewertung. Daher bekommen deren Bewohner nur den Basisbetrag von 110 Euro.

Stichtag: letzte Chance!

Um sicherzustellen, dass diese Zahlungen auf Ihrem Konto eingehen, gibt es einen entscheidenden Stichtag: Montag, den 10. Juli 2023.

Das Klimaministerium hat das Ziel, die Anzahl verwendbarer Kontodaten bei der diesjährigen Auszahlung erheblich zu erhöhen. Es wird daher empfohlen, dass möglichst viele Anspruchsberechtigte ihre Daten bei FinanzOnline anmelden oder aktualisieren. Dies geschieht in drei einfachen Schritten: Wenn Sie keine aktuellen Kontodaten angeben, wird Ihnen der Klimabonus per Post zugeschickt. Der sicherste Weg hierfür ist der RSa-Brief, oder der RSb-Brief für Minderjährige.

Ausnahme

Andere Erwachsene in Ihrem Haushalt können den Klimabonus an Ihrem Hauptwohnsitz in Empfang nehmen, wenn Sie ihnen eine Klimabonus-Vollmacht oder Post-Vollmacht erteilen (Download über die Website des Klimaschutzministeriums). Sie muss ausgedruckt und unterschrieben vorliegen, wenn der Bonus in Empfang genommen wird.