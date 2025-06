Streit eskaliert: Macheten-Mann verletzt versehentlich Freunde

In der oberösterreichischen Stadt Wels kam es in der Nacht auf Dienstag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen tschetschenischer Herkunft. Gegen 0.35 Uhr eskalierte der Streit, als einer der Beteiligten eine Machete zog und damit bedrohlich gestikulierte. Das Vorhaben, seinen 20-jährigen Kontrahenten einzuschüchtern, ging jedoch gründlich schief: Statt den Gegner zu treffen, verletzte der Mann zwei seiner eigenen Unterstützer.

Ein 26-jähriger Zeuge, der nicht an der Konfrontation beteiligt war, beobachtete, wie die gefährliche Stichwaffe plötzlich innerhalb einer der Gruppen auftauchte. Der Versuch, dem Gegner Angst einzujagen, endete für den ungeschickten Angreifer in einem Desaster – durch seine unkontrollierten Bewegungen fügte er seinen eigenen Begleitern Verletzungen am Bauch und am Oberarm zu.

Folgen des Vorfalls

Die beiden verletzten Männer wurden zunächst im Klinikum Wels ambulant versorgt und anschließend ins Polizeianhaltezentrum nach Linz überstellt. Die Ermittlungsbehörden untersuchen nun die Hintergründe des Konflikts. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Auseinandersetzung Verbindungen zum Drogenmilieu haben.

Auch die Herkunft der Machete ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

