Strenge Kleiderordnung in italienischer Küstenstadt: 75 Euro Strafe für Badekleidung

Haben Sie schon einmal daran gedacht, in Badekleidung durch die romantischen Gassen einer italienischen Stadt zu schlendern? Dann sollten Sie sich das zweimal überlegen. In der idyllischen norditalienischen Küstenstadt Chioggia, einem beliebten Urlaubsziel nur einen Steinwurf von Venedig entfernt, wird ein solcher Freizeitlook nicht nur schief angesehen, sondern kann auch teuer werden. Wer sich hier im Bikini oder Badeanzug im Stadtzentrum zeigt, riskiert eine Geldbuße von 75 Euro. Selbst das Sonnenbaden ohne Oberteil, eine Praxis, die bei Herren häufig zu sehen ist, ist hier nicht erlaubt.

„Wir können es nicht hinnehmen, dass man halbnackt durch das Stadtzentrum spaziert. Die Polizei wird unnachgiebig durchgreifen“, warnte der Bürgermeister von Chioggia, Mauro Armelao, in den Medien. Dies ist keine willkürliche Modepolizei, sondern eine Reaktion auf die Proteste der Einheimischen, die sich zunehmend gegen die „nackten Touristen“ in ihrer Stadt auflehnen.

Die Grenze zwischen Strand und Stadt ist hier klar gezogen. Wer sich mehr als 50 Meter vom Strand entfernt, sollte sich angemessen kleiden. Und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Badeanzug künftig tabu. „Niemand in Chioggia ist prüde, aber wir verlangen Respekt für eine Stadt, die sich dem Tourismus verschrieben hat. Es ist für mich unerträglich, täglich Herren in Badehosen oder Damen im Bikini in Supermärkten zu erblicken“, beschwert sich der Bürgermeister.

Legen Wert auf angemessenen Kleidungsstil

Aber Chioggia ist nicht die einzige Stadt in Italien, die sich für eine strengere Kleiderordnung entscheidet. Auch in Portofino, einem malerischen Ort in Ligurien, ist das Flanieren in Badekleidung in der Stadt verboten. Dies betrifft sowohl Damen im Bikini als auch Herren, die „oben ohne“ durch die Stadt schlendern. „Portofino ist ein Juwel und man muss sich dementsprechend verhalten“, kommentierte Bürgermeister Matteo Vaicava. Er unterzeichnete eine Verordnung, die eine Art „rote Zone“ zwischen dem Stadtkern und den Stränden einrichtet. Hier ist es insbesondere Reisegruppen untersagt, stehen zu bleiben.

Die Modebewussten Italiener legen viel Wert auf einen angemessenen Kleidungsstil – und das gilt offensichtlich auch in Urlaubsdestinationen. Obwohl die sommerlichen Temperaturen zur lockeren Bekleidung einladen, sollten Touristen den Respekt vor der Kultur und den Bewohnern ihrer Urlaubsziele nicht vergessen.

Die charmanten italienischen Küstenstädte laden zum Verweilen ein – aber bitte nicht in Badekleidung.