„Super Size Me“: Fast-Food-Kritiker Morgan Spurlock stirbt an Krebs

Morgan Spurlock, der renommierte Dokumentarfilmer, der vor allem durch sein aufsehenerregendes Werk „Super Size Me“ weitreichende Bekanntheit erlangte, ist gestorben. Im Alter von nur 53 Jahren erlag der talentierte Filmemacher am 23. Mai in New York dem Krebs, umgeben von Familie und Freunden.

Kreatives Genie

Craig Spurlock, der ältere Bruder Morgans, beschrieb den Verlust seines Bruders als schmerzlich. Er hob jedoch dessen unermesslichen Beitrag zur Filmkunst hervor: „Es war ein trauriger Tag, als wir uns von Morgan verabschiedet haben. Seine Kunst, seine Ideen und seine Großzügigkeit haben der Welt so viel gegeben. Wir haben ein wahres kreatives Genie und einen außergewöhnlichen Menschen verloren. Es erfüllt mich mit Stolz, mit ihm zusammengearbeitet zu haben.“

Von „Super Size Me“ bis zum kulturellen Einfluss

2004 erlangte Spurlock internationale Anerkennung mit seinem Dokumentarfilm „Super Size Me“. In diesem erforschte er selbst den Einfluss der Fast-Food-Industrie auf den menschlichen Körper. Ein Monat lang ernährte er sich ausschließlich von McDonald’s-Produkten. Er wählte stets die größtmögliche Portion, die „Super-Size“-Option, sobald sie ihm angeboten wurde.

Die Folgen waren gravierend: Ein Gewichtszuwachs von über elf Kilogramm, depressive Verstimmungen und eine beeinträchtigte Leberfunktion waren das Ergebnis seiner Selbsterfahrung.

Großes Umdenken bei den Fast-Food-Riesen

Diese mutige Auseinandersetzung mit dem Thema Fast Food und dessen gesundheitliche Auswirkungen sorgte weltweit für Aufsehen. Dies führte schließlich zu einem Umdenken bei McDonald’s, die die umstrittene „Super-Size“-Option nicht länger anboten. „Super Size Me“ spielte beeindruckende 22 Millionen US-Dollar.

Einfluss und Nachwirkung

Seit der Veröffentlichung von „Super Size Me“ und der Aufdeckung der Praktiken in der Fast-Food- und Hühnerindustrie hat es einen bemerkenswerten Anstieg in Restaurants gegeben, die auf Frische, handwerkliche Methoden, Hof-zu-Tisch-Qualität und ethisch bezogene Zutaten setzen. Doch Spurlock betonte, dass trotz dieser Veränderungen die grundlegenden Ernährungsprobleme fortbestehen. „Es hat sich diese massive Verschiebung ergeben und die Leute fragen mich, ‚Ist das Essen jetzt gesünder geworden?‘ Und ich sage, ‚Nun, das Marketing definitiv'“, erklärte er 2019 gegenüber der AP.

Ein Blick hinter die Kulissen der Fast-Food-Industrie

In der Fortsetzung, „Super Size Me 2: Holy Chicken!“, setzte sich Spurlock mit den Versuchen der Fast-Food-Industrie auseinander, sich unter einem gesünderen Deckmantel neu zu erfinden. Diesmal eröffnete er sein eigenes Fast-Food-Hähnchenrestaurant. Er wollte so die Marketingstrategien aufzudecken, die Fast-Food-Unternehmen in den 12 Jahren seit seinem ursprünglichen Dokumentarfilm angewandt hatten.

Sein Ansatz, sich selbst in die Geschichten einzubringen und mit einem Mix aus scharfsinnigen Beobachtungen und humorvollen Kommentaren gesellschaftliche Themen zu beleuchten, hat ihn von anderen Filmemachern abgehoben.