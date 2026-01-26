„System bestraft Arbeit“: Waldviertler-Chef verweigert Steuerzahlung

Mit einem kalkulierten Regelbruch protestiert der Waldviertler-Gründer gegen das Steuersystem. Er behält 50.000 Euro Mehrwertsteuer ein und riskiert juristische Konsequenzen.

Heinrich Staudinger, Gründer der Waldviertler Werkstätten und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, hat seine Ankündigung in die Tat umgesetzt: Für einen Teil seiner Schuhkollektion führt er die Mehrwertsteuer nicht mehr vollständig ab. „Ich habe dem Finanzminister einen offenen Brief geschrieben. Und im Jänner haben wir uns rund 50.000 Euro von der Steuer abgezogen“, erklärte der 72-Jährige gegenüber „Heute“. Staudinger versteht seinen Schritt als politisches Statement gegen ein aus seiner Perspektive verzerrtes Abgabensystem. Seine Rechnung ist einfach: Bei einem GEA-Schuh mit einem Verkaufspreis von etwa 180 Euro fallen entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund 80 Euro an Abgaben an – eine Belastung, die er besonders im Vergleich zu importierten Billigprodukten für unverhältnismäßig hält.

Der Unternehmer prangert eine strukturelle Ungleichheit an, die sich seiner Meinung nach über Jahre verfestigt hat und mittlerweile die Existenz kleinerer Produktionsbetriebe bedroht. In Gesprächen mit Medien kritisiert Staudinger, dass sowohl Österreich als auch die EU handwerkliche Arbeit, regionale Fertigung und kleine Unternehmen systematisch benachteiligen, während internationale Online-Konzerne und asiatische Niedrigpreisimporte bevorzugt würden. Besonders die wachsende Flut von Paketsendungen aus Asien, deren Wert laut EU-Untersuchungen häufig falsch deklariert werde, sieht er als Kernproblem. Für Staudinger liegt hier die eigentliche Schieflage: Während lokale Produktion mit Abgaben belastet wird, genießen globale Billigimporte steuerliche Vorteile – was letztlich Handwerk, Qualität und regionale Arbeit entwertet.

Systemische Benachteiligung

Die Ungleichbehandlung manifestiert sich für Staudinger in konkreten wirtschaftlichen Nachteilen: Während heimische Betriebe Sozialabgaben, Lohnnebenkosten und Energiepreise schultern müssen, gelangen Billigschuhe aus Drittstaaten nahezu abgabenfrei in den europäischen Markt. Wie er kürzlich dem Magazin NEWS erläuterte, bleiben die kleinen Sendungen der Online-Händler unter den relevanten Wertgrenzen und werden weder verzollt noch mit Umsatzsteuer belegt. „Der Wettbewerb wird nicht über Qualität und Langlebigkeit entschieden, sondern über Preisdrückerei, Steueroptimierung und Schlupflöcher“, beklagt Staudinger. Arbeitsintensive Produktionsunternehmen wie seine Waldviertler Schuhwerkstätten würden unter diesem Verständnis von Wirtschaftsfreiheit leiden.

„Wenn Österreich und die EU weiter nur zusehen, werden die letzten regionalen Produktionsstätten aussterben“, warnt der Unternehmer. Die Tatsache, dass sein Betrieb nach vielen erfolgreichen Jahren zuletzt zwei Geschäftsjahre mit negativem Ergebnis abschloss, betrachtet er nicht als unternehmerisches Versagen, sondern als Symptom eines systemischen Problems. Dies bildet den Hintergrund für seinen drastischen Schritt. Gleichzeitig betont Staudinger, dass er diesen Vorgang per Selbstanzeige dem Finanzamt gemeldet habe – „um politische Wirkung zu entfalten. Die Aktion soll ein kalkulierter Regelbruch sein.“

In seinem Unternehmen hat Staudinger Prinzipien wie Reparierbarkeit, Langlebigkeit und faire Arbeitsbedingungen zum Kern seiner Unternehmensphilosophie gemacht – lange bevor Nachhaltigkeit zum Marketingbegriff wurde und die EU ein Recht auf Reparatur verabschiedete. Für ihn ist sein Steuerprotest moralisch vertretbar, weil er aufzeigen möchte, „wie absurd das System funktioniert, das arbeitende Menschen und regionale Produktion bestraft, während global agierenden Unternehmen enorme Freiräume gelassen werden.“

Protest mit Risiko

Der 1953 in Oberösterreich geborene Staudinger gilt seit langem als Vertreter einer alternativen Wirtschaftsphilosophie. Nach abgebrochenen Studien in Theologie, Medizin und Soziologie sowie einer Zeit in Afrika gründete er Anfang der 1980er Jahre sein erstes Schuhgeschäft. Sein Unternehmen GEA versteht er nicht nur als Marke, sondern auch als Kulturprojekt. Staudinger fordert vom Staat mehr Unterstützung für Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, ressourcenschonend wirtschaften und regionale Wertschöpfung betreiben. Stattdessen würden Kapital- und Importströme vielfach bevorzugt. „Wenn Konzerne über Schlupflöcher Milliarden verschieben können, während regionale Betriebe für jeden Arbeitsschritt zahlen müssen, ist das nicht nur ungerecht, sondern selbstzerstörerisch“, argumentiert Staudinger.

„Arbeit und regionale Wertschöpfung müssten steuerlich entlastet werden, während Importe und global-vernetzte Logistik stärker belastet werden sollte“, fordert der 72-Jährige. Sein Protest birgt jedoch erhebliche Risiken – sowohl juristisch als auch wirtschaftlich: Staudinger ist sich bewusst, dass er sein Unternehmen damit zusätzlich gefährden könnte. Auf Anfrage von „Heute“ zum Steuer-Boykott teilte das Finanzministerium mit: „Das Bundesministerium darf aufgrund der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht (gemäß 48a BAO) zu einem einzelnen Unternehmen keine Auskunft geben, auch wenn dieses Details so öffentlich kommuniziert.“ Grundsätzlich gelte jedoch, „dass mit den Steuereinnahmen wichtige Ausgaben finanziert werden. Steuern dienen dem Erhalt des Sozialstaats und damit unser aller Lebensqualität.“

Das Ministerium ergänzt: „Seine Steuern nicht zu bezahlen, ist also einerseits Betrug, der belangt wird. Andererseits geht so etwas zulasten der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, denn jeder Betrug belastet auch den Sozialstaat und seine Leistungen.“ Staudinger betont hingegen: „Mir geht es um mehr, als um ein paar Prozent Steuer auf Schuhe. Ich will eine Debatte über Gerechtigkeit anstoßen“.

Denn es sei ein Unterschied, „ob eine Gesellschaft jene schützt, die regional produzieren, oder jene, die global auslagern und so Wettbewerbsvorteile erzielen.“