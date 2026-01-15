„Das große Zittern hat begonnen“ – ZKW streicht jeden vierten Job

Schockwelle in Niederösterreich: Der Autozulieferer ZKW streicht 600 Arbeitsplätze an seinen Standorten. Diesmal trifft es nicht Leiharbeiter, sondern die Stammbelegschaft.

Der Autozulieferer ZKW mit Zentrale in Wieselburg (Niederösterreich) muss seine Belegschaft deutlich reduzieren. Seit Montag steht fest: An den niederösterreichischen Standorten Wieselburg und Wiener Neustadt werden bis Ende 2027 insgesamt 600 Arbeitsplätze gestrichen. Diese Nachricht, die den Mitarbeitern in einer Betriebsversammlung mitgeteilt wurde, hat für erhebliche Unruhe unter den Beschäftigten gesorgt.

Den Hauptstandort Wieselburg trifft es besonders schwer – hier fallen etwa 100 Stellen in der Konzernzentrale und weitere 470 bei der ZKW Lichtsysteme GmbH weg. Der seit Jänner 2025 amtierende Konzernchef Won Yong Hwang informierte zunächst am Montag alle Führungskräfte der zwölf weltweiten Standorte per Videokonferenz über die Fortführung des globalen Sparprogramms und den damit verbundenen Personalabbau. Unmittelbar danach fanden lokale Video-Meetings statt, an denen etwa 1.500 Mitarbeiter entweder persönlich oder digital teilnahmen.

Konkrete Zahlen liegen seit Dienstag vor: Die ZKW Group, die aktuell rund 10.000 Menschen an zwölf Standorten beschäftigt, baut weltweit 2.300 Stellen ab. Fast 25 Prozent der Gesamtbelegschaft sind betroffen, darunter zahlreiche Mitarbeiter am Konzernsitz und bei der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg. Auch das Elektronikwerk in Wiener Neustadt muss Personal abbauen.

⇢ Nächste Entlassungs-Welle: Dieser Lichthersteller streicht jeden vierten Job



Betriebsrat reagiert

Christian Fusthaler, Arbeiterbetriebsratsvorsitzender der ZKW Lichtsysteme GmbH, bezeichnet die Ankündigung als „echte Hiobsbotschaft“, zeigt sich jedoch nicht vollkommen überrascht. Bereits 2023 habe es bei ZKW Lichtsysteme einen zweijährigen Stellenabbau mit 600 betroffenen Personen gegeben, damals allerdings hauptsächlich Leiharbeiter. Diesmal treffe es die Stammbelegschaft. Im Unternehmen herrsche große Anspannung, da niemand wisse, wer seinen Arbeitsplatz verlieren werde.

Der Vorsitzende des Angestelltenbetriebsrats der ZKW Group GmbH, Thomas Matuska, beschreibt die Stimmung als angespannt. Die Reaktionen seien bisher zwar besonnen, da Gerüchte bereits länger kursierten, „aber natürlich hat jetzt das große Zittern begonnen“. Anders als bei der Personalreduktion 2023 sei nun auch die Konzernzentrale stärker betroffen. Der Stellenabbau werde „wirklich durch alle Bereiche und Abteilungen gehen – von der Produktion bis zur Entwicklung, von der IT bis hin zu den allgemeinen Bereichen“.

Immerhin gibt es eine positive Nachricht: Der 2023 vereinbarte Sozialplan soll weiterhin gelten. Er umfasst sowohl die Mitarbeiter der ZKW Lichtsysteme als auch jene der ZKW Group. Laut Fusthaler konnte der Sozialplan bis März 2027 verlängert werden und soll auch für die neuen Stellenstreichungen Anwendung finden. Man bemühe sich, ihn bis Ende 2027 zu verlängern.

Regionale Auswirkungen

Die angekündigten Entlassungen lösen auch regional große Bestürzung aus. Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) spricht von einer „harten Konsequenz“ der anhaltenden Schwierigkeiten in der Automobilbranche. Der Verlust von rund 570 Arbeitsplätzen in den kommenden zwei Jahren bedeute für die Betroffenen einen gravierenden Einschnitt. Leitner betont die Notwendigkeit, neue berufliche Möglichkeiten zu schaffen: In der Region gebe es Unternehmen mit Personalbedarf – auch die Stadtgemeinde Wieselburg selbst suche Mitarbeiter.

Trotz der aktuellen Probleme betrachtet Leitner die ZKW Group weiterhin als einen der bedeutendsten Arbeitgeber der Region. Der SPÖ-Bürgermeister zeigt sich überzeugt: Mit seinem kompetenten Personal werde ZKW auch künftig hochwertige Lichtsysteme in Wieselburg herstellen und ein innovativer sowie verlässlicher Partner zahlreicher Automobilhersteller bleiben. Das Unternehmen bleibe der größte Arbeitgeber des Bezirks und gleichzeitig der wichtigste Kommunalsteuerzahler der Gemeinde.

Die FPÖ-Wirtschaftssprecherin Dr. Barbara Kolm sieht in den Entwicklungen ein „Ergebnis jahrelanger Standortvernichtung durch Systemparteien“. Sie fordert: „Was wir jetzt brauchen, ist eine Standortoffensive, die diesen Namen auch verdient. Es braucht schnellere Verfahren, massive steuerliche Entlastungen (für Unternehmen, Anm.) und die sofortige Rücknahme überzogener Umweltauflagen.“

Christian Fusthaler vertritt im „Heute“-Gespräch eine andere Sichtweise: „Die Gründe für den weiteren Stellenabbau liegen in der anhaltenden Krise der europäischen Autoindustrie. Absatz und Aufträge sind im Allgemeinen rückläufig. Dabei geht es nicht um den Standort Österreich oder zu hohe Umweltauflagen. Die ZKW muss weltweit 2.300 Jobs streichen, nicht nur bei uns in Österreich.“

Der ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Wieselburg-Land, Franz Rafetzeder, bezeichnet die Situation als „Schlag für die Region, der leider zu befürchten war“. Für ihn stehen nicht nur Arbeitsplätze auf dem Spiel, sondern auch die Lebensperspektiven der Menschen, die sich niedergelassen und ihren Lebensmittelpunkt aufgebaut hätten. Der ÖVP-Politiker warnt vor möglichen negativen Folgen für die Region durch den Verlust von Kaufkraft.

Gleichzeitig äußert er die Hoffnung, dass der aktuelle zweite Konsolidierungsschritt bereits das Ende der Maßnahmen sein könnte. Wenn ZKW die danach verbleibende Mitarbeiterzahl in Wieselburg halten könne, bleibe das Unternehmen weiterhin der größte Arbeitgeber der Region. Der ÖVP-Bürgermeister hofft, dass die angekündigte Entlassungswelle tatsächlich das letzte Kostensenkungsprogramm der ZKW mit einem derart umfangreichen Personalabbau sein wird.

„Wir gehen davon aus, dass am Ende drei Viertel der Belegschaft weiterhin einen Job haben und wir zu neuen Erfolgen finden“, blickt Fusthaler auf die Zukunft des Betriebs in der Region.

„Die Firma hat eine eigene Plattform für Fragen eingerichtet, doch mit individuellen Anliegen kommen viele zu uns. Als Betriebsrat arbeiten wir für die Beschäftigten. Wenn Mitarbeiter betroffen sind, bekommen sie bei uns Unterstützung.“