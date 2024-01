Taksi Taksi 2 – Filez kommt nach Wien!

Die Theatergruppe Filez sorgt auch diesen Jahr wieder für beste Unterhaltung und präsentiert stolz ihr neues Theaterstück „TAKSI TAKSI II“. Anstatt allein zu Hause zu bleiben, könnt ihr euch auf einen unterhaltsamen Theaterabend freuen.

Regisseur Petar Schweiger hat die Komödie in drei Akten nach dem Original von Ray Cooney übersetzt. Das letzte Mal haben die Filezer im Sommer 2019/2020 gespielt, und so kamen viele Menschen zur Premiere.

Die Aktivitäten der Theatergruppe Filez wurden drei Sommer lang wieder gestoppt, diesmal aufgrund verschiedener Ursachen. Diese Pause wurde beim Proben und auch vor der Premiere von allen gespürt, so Stefan Buzanic. Die Schauspieler waren jedoch alle bereit und voller Begeisterung für das Proben, die gemeinsame Arbeit und die Theateraufführungen. Aber angesichts des Erfolgs bei der Premiere an Weihnachten hat sich die Anstrengung auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gastieren sie auch in Wien.

Die Theatergruppe Filez lädt herzlich zum Lachen und Genießen ein. „TAKSI TAKSI II“ ist ein humorvolles Theaterstück in drei Akten, das sicherlich keine Langeweile aufkommen lässt.

(FOTO: zVg.)

HARD FACTS

Donnerstag, 18.01.2024

Uhrzeit: 19:30 Uhr

VZ PAHO -Veranstaltungszentrum Favoriten, Ada-Christen-Gasse 2B, 1100 Wien

Ihr seid herzlich eingeladen, einen geselligen Abend in angenehmer Atmosphäre zu verbringen. Die Theatergruppe Filez freut sich darauf, euch mit ihrem Talent und Witz zu unterhalten. Kommt, bringt eure Freunde mit und erlebt gemeinsam unvergessliche Momente voller Lachen und Spaß!