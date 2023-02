Tausende sind gekommen: Fans begleiten Djokovic zum Flughafen (VIDEO)

Ungewöhnliche Szenen waren am Flughafen in Melbourne zu sehen, wo der serbische Tennisspieler und zehnfache Australian Open-Sieger Novak Djokovic Australien verließ. Anders als im Vorjahr, als er nicht spielen durfte, hielt Djokovic diesmal die Trophäe in den Händen.

Fans des großen Tennisspielers ist in Erinnerung geblieben, wie Novak Djokovic letztes Jahr von der australischen Polizei zum Flughafen eskortiert wurde, nachdem die Behörden die Entscheidung über seine Abschiebung getroffen hatten. Dieses Jahr wurde Novak Djokovic ebenfalls zum Flughafen begleitet, allerdings von Fans.

Polizeibeamte waren auch vor Ort, allerdings nur, um Novak den Weg zum Terminal freizuhalten. Der Grund – Massen von Fans, die ein Foto mit dem Sieger der Australian Open machen wollten.

Zahlreiche serbische Fahnen wurden geschwenkt, da es in Australien eine sehr große serbische Community gibt. Unter den Fans des Tennis-Stars waren auch sehr viele Touristen, die sich freuten, Novak Djokovic zu sehen und ein Erinnerungsfoto haben wollten.

In den sozialen Netzwerken kursieren Kommentare, wie sich alles in nur 365 Tagen um 180 Grad gedreht hat. Der Flughafen, an dem Novak vor einem Jahr abgeschoben wurde, ist nun ein Ort, an dem Novak verehrt wird.

Novak Djokovic war sichtlich gut gelaunt und bemühte sich, den zahlreichen Fans entgegenzukommen.

Wie der Abschied von Novak Djokovic am Flughafen Melbourne aussah, sehen Sie im Video.