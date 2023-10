Teenager bekommt 115 Euro um einen Mann zu ermorden

Ein Minderjähriger (17), wird verdächtigt an der Ermordung von Dejan Paunovic (33) in Majdanpek, Serbien beteiligt gewesen zu sein. Nun hat er entscheidende Informationen zur Aufklärung des Mordes geliefert.

,,Das Gewissen ist ein Wunder. Drei Monate nach der Tat erzählte er während eines Ausgangs, was er getan hatte. Dann meldete eine Person, die dabei war, dies der Polizei. Von diesem Moment an begann die Polizei zu ermitteln und kam zu schockierenden Erkenntnissen“, berichten die serbischen Medien.

Der minderjährige Zeuge bestätigte vor der Staatsanwaltschaft die Geschichte und beschrieb das Verbrechen im Detail.

,,Er war während der Anhörung kalt. Er sagte, es sei ihm egal, weil er Geld bekommen habe. Er sagte, er habe für den Mord 115 Euro verdient!?“, fügt eine Quelle (Name der Pink.rs Redaktion bekannt) hinzu.

Sie bestellte die Ermordung ihres Mannes

Zur Erinnerung: Dejan Paunovic (33) aus Majdanpek starb am 5. August, als er in einem brennenden Auto am Straßenrand gefunden wurde. Am Freitag wurde der Hintergrund enthüllt – seine Ehefrau Sladjana (28) beauftragte den Mann S. M. (25) und einen Minderjährigen (17), Dejan an diesem Morgen zu töten und versuchten, das Verbrechen zu vertuschen, sodass es wie ein Verkehrsunfall aussah!

Am 5. August gegen 5.30 Uhr morgens wurde ein vollständig ausgebranntes Auto am Straßenrand in Klokocevac, nicht weit von Dejans Haus, entdeckt.

Feuerwehrleute fanden am Steuer eine verkohlte Männerleiche. Damals wurde angenommen, dass er ein defektes Auto fuhr, von der Straße abkam, sich überschlug und in Brand geriet.

Düstere Wahrheit aufgedeckt

Drei Monate nach dem Unfall wurde die düstere Wahrheit aufgedeckt – Dejan wurde ermordet, und die Festgenommenen sind S. M. (25), ein Minderjähriger (17) und die Ehefrau Sladjana, die diesen Mord in Auftrag gegeben hatte.

Die Ehefrau des Opfers, Sladana Paunovic, und ihr Liebhaber stehen unter Verdacht, den Mord geplant und ausgeführt zu haben. Sie leugnet jedoch ihre Beteiligung und die Untersuchungen laufen weiter.

Freunde des Opfers äußerten ihre Bestürzung über die Ereignisse. ,,Wir haben Sladana und den Kindern finanziell geholfen, als wir hörten, dass Dejan gestorben war, wir sind jetzt völlig überrascht von dieser Situation. Die Trauer um die Kinder ist groß“, erzählen sie.

Die genauen Umstände des Verbrechens sind noch Gegenstand der Untersuchung. Es wird angenommen, dass das Opfer, Dejan, von den Verdächtigen mit einem Holzstock und einem Baseballschläger angegriffen und getötet wurde.

Die Familie des Opfers hatte von Anfang an Verdacht. ,,Alles daran war mir einfach seltsam. Ich konnte nicht glauben, dass das passiert ist und dass niemand reagiert hat. Es war mir verdächtig. Dejan war klug, fähig. Wir sahen uns jeden Tag bei der Arbeit“, sagte der trauernde Bruder.

Die Verdächtigen werden nach Ablauf der 48-stündigen Haft dem Staatsanwalt vorgeführt, während der jugendliche Mitwisser in Haft genommen wurde. Die Untersuchungen laufen weiter und die Öffentlichkeit wartet gespannt auf weitere Entwicklungen in diesem schockierenden Fall.