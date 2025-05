Temporeduktion: Bald nur noch 16 km/h in Stadt erlaubt?

Nur 16 km/h in der Stadt – was nach Stillstand klingt, könnte in Großbritannien bald Realität werden. Experten fordern Schrittgeschwindigkeit an sensiblen Orten.

Drastische Tempobremse

Auf britischen Stadtstraßen könnte künftig Schrittgeschwindigkeit zum Standard werden. Eine aktuelle Studie der Organisation für Verkehrssicherheit (RSF – Road Safety Foundation) empfiehlt, in sensiblen städtischen Bereichen Tempolimits von nur 16 Stundenkilometern einzuführen. Diese radikale Maßnahme zielt vor allem auf Straßen in der Nähe von Schulen und Krankenhäusern sowie auf Bereiche rund um Sport-, Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen ab.

Die vorgeschlagene Höchstgeschwindigkeit entspricht etwa dem Tempo eines Freizeitjoggers oder eines gemächlich fahrenden Radfahrers. Neben dieser Kernforderung enthält die RSF-Studie weitere Empfehlungen für unterschiedliche urbane Zonen. Der Fokus liegt jedoch klar auf den besonders schutzbedürftigen Bereichen, in denen das 16-km/h-Limit künftig Standard werden soll.

Unfallprävention

Mit diesem Vorstoß reagieren die Verkehrssicherheitsexperten auf die anhaltende Problematik schwerer und tödlicher Unfälle im Stadtverkehr.

Die drastische Temporeduktion soll die Unfallzahlen in den betroffenen Gebieten signifikant senken.

Erfahrungen aus anderen Ländern

Der britische Vorstoß geht deutlich weiter als bisherige Tempolimits in Europa. Zum Vergleich: In Österreich werden selbst 30-km/h-Zonen nicht konsequent eingehalten. Aktuelle Messungen zeigen, dass 85 Prozent der Autofahrer im Ortsgebiet bei einem Tempolimit von 30 km/h die erlaubte Geschwindigkeit um bis zu 11 km/h überschreiten.

Dass niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen Leben retten, belegen internationale Erfahrungen. In Toronto sank die Zahl der Fußgängertodesfälle um 67 Prozent, nachdem das Tempolimit von 40 auf 30 km/h reduziert wurde. In Frankreich führte die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen von 90 auf 80 km/h innerhalb von nur 20 Monaten zur Rettung von 349 Menschenleben. Verkehrsexperten des „Sustainable Safety“-Konzepts empfehlen generell ein Limit von 30 km/h für Straßen, auf denen Autos und ungeschützte Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen.