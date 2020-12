Terror in Wien: Vandalin verwüstet Gedenkstätte

In der Wiener Innenstadt wurde einer der Gedenkorte für die Opfer des Wiener Terroranschlags am Sonntag stark verwüstet. Die Gesuchte wurde mittlerweile gefasst.

Unfassbare Bilder spielten sich am gestrigen Sonntag in der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt ab. Sämtliche Kerzen und Lichter, die der Opfer des schrecklichen Terroraktes in Wien gedenken sollten waren umgestoßen. Zunächst ging man davon aus, dass der Föhnsturm die Kerzen umgeworfen hatte, doch eine Videoaufnahme, die der „Heute“ und der „Krone“ zugespielt worden war, zeigt die Wahrheit: Eine vermummte Frau hatte die Kerzen alle umgetreten. Am heutigen Montag konnte die Vandalin schließlich gefasst werden.

Bilder auf Twitter zeigen die Verwüstung

Erste Bilder von dem verunstalteten Ort waren untertags von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gepostet worden. Ihr Vater hatte die Verwüstung bei einem Besuch bemerkt.

Mein Vater war heute bei der Gedenkstätte in der Seitenstättengasse. Völlig verwüstet, Kerzen zertreten. Wer macht so was? Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen! pic.twitter.com/crE5ajLTDM — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) December 6, 2020

Mittlerweile wurden die Gedenklichter wieder geordnet. Und auch die Gesuchte Frau aus dem Überwachungsvideo konnte am heutigen Montag schließlich gefasst werden: Aufmerksame Flughafen-Mitarbeiter hatten die gebürtige Türkin anhalten können. Sie wird derzeit einvernommen. Laut „Krone“ zufolge sollen psychische Probleme vorliegen. Das Video der Frau findet ihr unten in den Links.

