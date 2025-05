TikToker kürt „Flott“ und „Firlefanz“: Jagd nach dem peinlichsten Boomer-Ausdruck

Der 24-jährige Webvideoproduzent Levi Penell hat eine humorvolle Gegenbewegung zum etablierten „Jugendwort des Jahres“ initiiert. Mit seiner Suche nach dem „Boomerwort des Jahres“ thematisiert der TikTok-Influencer die sprachlichen Differenzen zwischen der Boomer-Generation – den zwischen 1946 und 1964 Geborenen – und seiner eigenen Generation Z.

Der Begriff „Boomer“ fungiert dabei als ironische Bezeichnung für Menschen mit vermeintlich überholten Ansichten und Ausdrucksweisen. Penell mobilisiert seine Anhängerschaft auf Instagram und TikTok, um Vorschläge für typische, aber nicht mehr zeitgemäße Ausdrücke zu sammeln. „Was sind so alte Worte, die zwar heute nicht mehr so wirklich benutzt werden, aber eigentlich komplett hart gehen? So was wie Kokolores oder schnabulieren“, fragt der junge Content-Creator seine Community. Die beliebtesten Einsendungen, gemessen an der Anzahl der Likes, qualifizieren sich für eine finale Online-Abstimmung.

Beachtliche Resonanz

Die Resonanz ist beachtlich: Auf Instagram wurden bereits über 4.600 Kommentare hinterlassen, auf TikTok sogar mehr als 6.000. Die Initiative knüpft an den Erfolg des Vorjahres an, als „Sportsfreund“ zum „Boomerwort des Jahres 2024“ gekürt wurde. Auf den Plätzen folgten damals „Papperlapapp“ und „Schnabulieren“.

Für die aktuelle Wahl zum „Boomerwort des Jahres 2025“ kristallisieren sich bereits zehn Favoriten heraus: „Baujahr“ als Alternative zu „Geburtsjahr“, „Rechner“ anstelle von „Computer“, „Firlefanz“, „Obacht!“, „Schabernack“, die Redewendung „Mein lieber Herr Gesangsverein“, „Heidewitzka“, „Zappenduster“, das Adjektiv „Flott“ (wie in „flotter Haarschnitt“) sowie die Anrede „Fräulein“.

Umgekehrte Machtverhältnisse

Mit diesem Projekt kehrt Penell die üblichen Machtverhältnisse um: Statt sich von der älteren Generation erklären zu lassen, was Jugendsprache ist, definiert nun die jüngere Generation, was als typische Boomersprache gilt. Der Influencer verschafft damit der Generation Z eine Plattform und verleiht ihrer Perspektive Gehör.

Mit seinem kreativen Ansatz sorgt Penell für einen humorvollen Generationendialog.

Vom Viralhit zum Karrieresprung

Laut Berichten des Kurier vom 15. Mai 2025 hat Penell die offizielle Suche nach dem „Boomerwort des Jahres 2025“ heute gestartet. Der durchschlagende Erfolg dieser Aktion spiegelt sich auch in der beeindruckenden Entwicklung seiner Online-Präsenz wider: Während er im April dieses Jahres bereits 595.000 Follower auf seinem TikTok-Account „levihallo“ verzeichnete, konnte er durch diese und ähnliche kreative Konzepte seine Reichweite kontinuierlich ausbauen. Seine innovative Herangehensweise an Sprachphänomene wurde 2024 mit den TikTok Awards in der Kategorie „Creator of the Year“ gewürdigt – eine Auszeichnung, die seinen Status als einflussreiche Stimme der Generation Z unterstreicht.

Sprachspiel mit Tiefgang

Was auf den ersten Blick wie ein einfaches Sprachspiel wirkt, entfaltet im gesellschaftlichen Kontext eine tiefere Bedeutung: Penells Initiative schafft nicht nur Unterhaltung, sondern auch Bewusstsein für die Evolution von Sprache und die damit verbundenen generationsspezifischen Identitäten. Während die Älteren über die humorvolle Kategorisierung ihrer Ausdrucksweise schmunzeln können, lernen jüngere Generationen vergessene Sprachschätze kennen – ein kultureller Austausch, der trennende Gräben mit einem Augenzwinkern überbrückt.