Tinder-Trauma oder Liebesglück? Was depressive Singles wirklich erleben

Zwischen Hoffnung und Überforderung: Die digitale Partnersuche belastet die Psyche erheblich – doch eine neue Studie zeigt überraschende Erfolgschancen für alle Beteiligten.

Auf Dating-Plattformen wie Tinder, Bumble oder Parship begeben sich täglich Millionen Menschen auf die Suche nach Partnerschaft, emotionaler Nähe und Verbundenheit. Doch der digitale Weg zum Liebesglück erweist sich häufig als emotional anspruchsvoller Prozess – selbst für Personen ohne psychische Vorbelastungen. Eine neue Untersuchung der psychologischen Partnervermittlung „Gleichklang.de“ beleuchtet dieses Phänomen nun detailliert. Die Ergebnisse verdeutlichen: Die digitale Partnersuche stellt für viele eine erhebliche emotionale Belastungsprobe dar.

Der kontinuierliche Druck, die eigene Persönlichkeit in Profilen und Gesprächen vorteilhaft zu präsentieren, gepaart mit der ständigen Furcht vor Zurückweisung, erzeugt erheblichen psychischen Stress. Dating-Anwendungen begünstigen dabei schnelle Bewertungen und oberflächliche Entscheidungen, was bei vielen Nutzern Gefühle der Beliebigkeit und mangelnden Wertschätzung hervorruft. In der Gleichklang-Erhebung wurden gezielt die Unterschiede zwischen 136 depressiven und 502 nicht-depressiven Singles im Kontext der Online-Partnersuche untersucht.

Depressive unter Druck

Besonders für Menschen mit depressiven Erkrankungen bewegt sich das Online-Dating im Spannungsfeld zwischen Zuversicht und psychischer Überlastung. Permanente Vergleichsprozesse, plötzlicher Kontaktabbruch ohne Erklärung, emotionale Überreizung und häufige Absagen können die Psyche stark beeinträchtigen. Das Ergebnis der Studie: Personen mit depressiven Erkrankungen erleben die digitale Partnersuche als deutlich belastender.

Besonders ausgeprägt zeigte sich bei ihnen die Angst im Kontext der Partnersuche. Aussagen wie „Ich habe Angst vor Nähe“ oder „Ich kann nicht lieben“ kamen deutlich häufiger vor und offenbaren tiefgreifende Beziehungsängste, die bei depressiven Teilnehmern signifikant stärker ausgeprägt waren.

Überraschende Erfolgsquote

Ein unerwartetes Studienergebnis sticht jedoch hervor: Trotz der höheren emotionalen Belastung und inneren Hürden zeigten depressive Nutzer ähnliche Erfolgsaussichten bei der Partnersuche wie psychisch stabile Personen. Etwa 30,4 Prozent der depressiven und 34,8 Prozent der nicht-depressiven Teilnehmer berichteten von entstehenden Beziehungen oder vielversprechenden Kontakten.

Ein statistisch nicht bedeutsamer Unterschied.