Tödliches Solo am Klettersteig: Grazerin (50) verunglückt nach zweitem Aufstieg

Eine 50-jährige Frau aus Graz hat bei einer Bergtour am Loser ihr Leben verloren. Die Bergsteigerin war allein unterwegs und hatte den als „Sissi“ bekannten Panoramaklettersteig bereits einmal bewältigt, bevor sie sich für einen zweiten Aufstieg entschied.

Gegen 20.45 Uhr kam es zur Tragödie: In einem flacheren Geländeabschnitt, wo sie nicht mehr am Stahlseil gesichert war, stürzte die Alpinistin etwa 200 Meter in die Tiefe.

Bergung am Folgetag

Die Verunglückte wurde erst am Donnerstagvormittag von einem anderen Wanderer entdeckt, der umgehend einen Notruf absetzte. Ein Polizeihubschrauber rückte zur Unfallstelle aus und barg den Leichnam der Frau.

Laut Polizeiangaben vom Abend gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter am Unglücksgeschehen.