Tourismuskrise in der Türkei: Hotels bieten 50 Prozent Rabatt

Leere Betten, Rabatte bis 50 Prozent: Die türkische Tourismusbranche kämpft gegen eine Krise, die sich im Sommer zuspitzt.

Weil SunExpress und easyJet in großem Umfang Flüge gestrichen haben, stehen zahlreiche türkische Hotels vor leeren Betten – und bieten russischen Urlaubern nun Zimmer zu Preisen an, die bis zur Hälfte unter den Vorjahreswerten liegen.

Wie die Sözcü Gazetesi aus einer Kolumne des Journalisten Fatih Altayli zitiert, hat SunExpress insgesamt 52.731 Sitzplätze aus dem Programm genommen – ein Anteil von rund 25 Prozent des ursprünglich für Türkei-Flüge geplanten Jahresvolumens. Altayli warnte, dass die Zahl ausländischer Ankünfte um 20 bis 30 Prozent zurückgehen könnte, sollten vergleichbare Lücken auch bei Verbindungen aus Russland, Europa und dem Iran entstehen. „Der Mai war extrem schwach, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die kommenden Monate diesen Rückgang ausgleichen werden“, erklärte er laut Sözcü Gazetesi.

Gestrichene Verbindungen

Wie Turizm Güncel berichtete, hat SunExpress zwischen dem 3. Juni und dem 8. Juli eine Vielzahl von Verbindungen zwischen Großbritannien und der Türkei gestrichen. Konkret entfallen 23 Flüge auf der Strecke Luton–Antalya, 15 auf Glasgow–Antalya, sechs auf Bristol–Antalya, 14 auf Leeds–Antalya sowie sechs auf Glasgow–Dalaman – allein für die Flughäfen Antalya und Dalaman summiert sich das auf 64 gestrichene Flüge. Darüber hinaus hat easyJet laut Turizm Güncel im Juni vier Abflüge auf der Strecke Manchester–Bodrum gestrichen und die Verbindung Manchester–İzmir für die gesamte Sommersaison 2026 aus dem Angebot genommen.

Beobachter machen mehrere Faktoren für diese Entwicklung verantwortlich. Der seit dem 28. Februar andauernde militärische Konflikt hat die Nachfrage unter Pauschalreisenden spürbar gedämpft. Gleichzeitig untergräbt die anhaltend hohe Inflation in der Türkei die Gewinnmargen der Anbieter und beschädigt das Image des Landes als erschwingliches Reiseziel, wie die Sözcü Gazetesi festhält.

Hinzu kommen steigende Lebenshaltungskosten und schrumpfende Haushaltsbudgets in Europa, die die Reisebereitschaft zusätzlich bremsen. Normalerweise nehmen Fluggesellschaften nach der Veröffentlichung ihrer Saisonkataloge kaum noch Änderungen am Hochsaisonprogramm vor. Branchenvertreter erklärten Turizm Güncel jedoch, dass die aktuellen Einschnitte alle bisherigen Einschränkungen im Zusammenhang mit früheren globalen Sportveranstaltungen übertreffen.

Als Erklärungsansätze nannten einige die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA als konkurrierendes Reiseziel, andere verwiesen auf Sicherheitsbedenken oder die Inflation in der Türkei, wie Turizm Güncel berichtete. Wie Tourprom berichtete, verschärfen schwankende Kerosinpreise und der anhaltende Wertverlust der türkischen Lira die wirtschaftliche Lage zusätzlich. Branchenkenner erklärten dem Medium, dass gestiegene Treibstoffkosten mehrere Strecken in die Verlustzone gebracht hätten, weil die Vorausbuchungen nicht ausreichten, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Hotelpreise unter Druck

Nach Angaben von Tourprom gewähren Hotels in Antalya, Dalaman, Bodrum und İzmir Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent gegenüber den vergleichbaren Vorjahreswochen. Das Medium bezeichnete dies als unerwartete Gelegenheit für russische Individualreisende, die nun Zimmer belegen könnten, die sonst an britische, deutsche und niederländische Chartergäste vergeben werden. Reiseleiter berichteten Tourprom, dass die Auslastung in einigen großen Ferienorten Anfang Mai auf unter 40 Prozent gefallen sei – ein Niveau, das Hoteliers dazu gezwungen habe, die Preise zu senken, um zumindest den laufenden Cashflow zu sichern.

Branchenvertreter sehen die Gefahr einer sich selbst verstärkenden Abwärtsdynamik: Weniger Flugverbindungen drücken die Hotelpreise, und sinkende Erlöse im Beherbergungssektor erschweren es den Fluggesellschaften, ihre Kapazitäten wieder hochzufahren.

Laut Tourprom wurden bislang keine staatlichen Nothilfemaßnahmen angekündigt, weshalb die Branchenverbände ihre Hoffnungen auf eine stärkere Nachfrage in der Spätsaison aus Märkten setzen, die vom Konflikt nicht betroffen sind.