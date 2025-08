Tragödie im Wasserpark: Vierjährige stirbt bei Badeunfall

Dramatische Szenen in einem englischen Freizeitbad: Ein vierjähriges Mädchen wurde leblos im Wasser entdeckt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät.

Im englischen Freizeitbad Waterworld in Stoke-on-Trent, Staffordshire, kam es am Montagnachmittag zu einem folgenschweren Unglück. Ein vierjähriges Mädchen wurde gegen 16:15 Uhr von Badegästen und Aufsichtspersonal regungslos im Lagoon-Bereich des Erlebnisbades entdeckt. Sofort leiteten die anwesenden Rettungsschwimmer Reanimationsmaßnahmen ein.

Schnelle Hilfsmaßnahmen

Der Notarzt traf nur fünf Minuten später, um 16:20 Uhr, am Unglücksort ein. Trotz umgehender medizinischer Versorgung sowohl vor Ort als auch nach der Einlieferung ins Krankenhaus verstarb das Kind noch am selben Tag. Die Polizeibehörden bestätigten am Dienstag, dass das Mädchen trotz unverzüglicher Hilfeleistung seinen Verletzungen erlag.

Die Familie des verstorbenen Mädchens wird von speziell geschulten Beamten der Staffordshire Police betreut. Aus Respekt vor den Angehörigen blieb Waterworld am Tag nach dem Vorfall geschlossen. Die Betreiber des Wasserparks arbeiten eng mit den Behörden zusammen und äußerten ihre tiefe Erschütterung über den tragischen Unfall.

Die Polizei von Staffordshire hat Untersuchungen aufgenommen, um die genauen Umstände des tödlichen Vorfalls zu ermitteln. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

📍 Ort des Geschehens