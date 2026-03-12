Tragödie nach Schülerstreich – Familie verzeiht dem Täter

Ein Schulstreich, ein fataler Moment – und eine Familie, die trotz allem Gnade zeigt. Die Geschichte bewegt eine ganze Nation.

In einer Nacht, die als harmloser Schulstreich begann, nahm das Leben von Jason Hughes ein tragisches Ende. Fünf Jugendliche hatten sich auf das Grundstück des 40-jährigen Highschool-Mathematiklehrers geschlichen und begannen damit, Bäume und Sträucher mit Toilettenpapier zu umwickeln – eine in der Region während der Abschlussballsaison weit verbreitete Tradition. Als Hughes die Jugendlichen bemerkte, eilte er nach draußen.

Dabei stolperte er und fiel auf die Fahrbahn. Als die Teenager in zwei Fahrzeugen das Grundstück verlassen wollten, wurde der zweifache Familienvater von einem Pickup erfasst, dessen Steuer ein 18-jähriger Schüler hielt. Hughes erlitt dabei schwere Verletzungen.

Tödlicher Unfall

Die Jugendlichen sowie zwei weitere Personen hielten unmittelbar an und leisteten Erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst eintraf und Hughes in das Northeast Georgia Medical Center in Gainesville, Georgia transportierte. Wenige Stunden nach seiner Einlieferung starb er an den Folgen seiner Verletzungen.

Gegenüber der „New York Times“ schilderte seine Ehefrau Laura Hughes, dass ihr Mann bei seinen Schülern außerordentlich beliebt gewesen sei. Er habe von dem geplanten Streich gewusst und die Jugendlichen auf frischer Tat überraschen wollen – eine Konfrontation sei dabei nicht seine Absicht gewesen.

Familie fordert Einstellung

Der 18-jährige Fahrer des Pickups wurde wegen fahrlässiger Tötung sowie Hausfriedensbruch angeklagt und sieht einer möglichen mehrjährigen Haftstrafe entgegen. Die Familie des getöteten Lehrers spricht sich jedoch ausdrücklich dafür aus, das Verfahren gegen den Schüler einzustellen.

„Das ist eine schreckliche Tragödie, und unsere Familie ist entschlossen, eine weitere Tragödie zu verhindern, die das Leben dieser Schüler zerstören würde“, erklärte Laura Hughes. Auch die Familie des Angeklagten meldete sich zu Wort: In einer öffentlichen Stellungnahme brachte sie ihre tiefe Trauer über den Verlust zum Ausdruck und betonte, dass Jason Hughes ihrem Sohn sehr viel bedeutet habe. Der Lehrer hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei junge Söhne.

