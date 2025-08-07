Transitreisender: Balkaner mit Koffern voller Drogen gestoppt

Statt Souvenirs aus Thailand hatte ein 28-jähriger Grieche 35 Kilogramm Cannabis im Gepäck. Am Flughafen Wien endete seine Reise abrupt.

Bei einer Kontrolle am Flughafen Wien-Schwechat entdeckten Polizisten am 6. August 2025 rund 35 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Koffern. Das Rauschgift befand sich im Transitgepäck einer Maschine aus Bangkok und sollte über Wien nach Genf weitertransportiert werden. Die Beamten nahmen einen 28-jährigen Griechen, auf dessen Namen die Koffer registriert waren, kurz vor seinem Anschlussflug vorläufig fest.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Verdächtige in die Justizanstalt überstellt.

Für den Schmuggel und Handel mit Cannabis sieht das österreichische Suchtmittelgesetz bei Überschreiten der sogenannten Grenzmenge Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor. Bei besonders großen Mengen oder erschwerenden Umständen – etwa gewerbsmäßigem Handel – kann die Strafe auf bis zu zehn Jahre oder mehr ansteigen. Die Ein- und Ausfuhr von Cannabis ist in Österreich grundsätzlich verboten und wird unabhängig von der Menge verfolgt.

