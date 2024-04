Über 1.000 Euro: Diese Geld-Boni bekommen fast alle

Im laufenden Jahr werden voraussichtlich fast alle Menschen in Österreich eine finanzielle Unterstützung oder einen Bonus erhalten. Es können je nach Wohnort und individueller Situation zusätzliche Beträge möglich sein. Im Jahr 2024 sollen noch Zahlungen zwischen 200 und 2.500 Euro pro Haushalt erfolgen.

In den vergangenen beiden Jahren wurden vermehrt Zuschüsse und Bonuszahlungen in Österreich ausgeschüttet, insbesondere als Reaktion auf die hohe Teuerung. Diese Maßnahmen sollten die Bevölkerung gegen die steigenden Preise und Lebenshaltungskosten entlasten.

Für das laufende Jahr ist zu erwarten, dass nahezu alle Haushalte weiterhin finanzielle Unterstützung erhalten werden. Dabei können einmalige Beträge von mehreren Hundert bis zu einigen Tausend Euro möglich sein.

Energiekostenzuschuss

Neben den Zuschüssen der Bundesländer bieten auch mehrere Gemeinden und Städte eigene Energiekostenzuschüsse an. Diese variieren zwischen 100 und 500 Euro und werden derzeit unter anderem in Graz, Wels und Krems ausgezahlt.

Wohn- und Heizkostenzuschüsse

In einigen Bundesländern wie Tirol oder Salzburg ist es immer noch möglich, Wohn- und Heizkostenzuschüsse zu beantragen. In Tirol wird die Auszahlung in zwei Teilen erfolgen, wobei der Wohnkostenzuschuss im Frühling und der Heizkostenzuschuss mit dem Beginn der neuen Heizperiode im Herbst 2024 erfolgen wird.

Vor dem Herbst und Winter 2024 werden auch die Bundesländer, in denen derzeit keine Anträge möglich sind, erneut Zuschüsse bereitstellen.

Klimabonus

Ab September wird auch dieses Jahr wieder der Klimabonus für alle Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich (mindestens 183 Tage) verfügbar sein. Der Stichtag für einen Anspruch im aktuellen Jahr ist der 2. Juli 2024. Die genaue Höhe des Bonus wird im Sommer festgelegt, könnte aber dieses Jahr über den 110 bis 220 Euro des Vorjahres liegen. Aufgrund der Erhöhung der CO2-Steuern fordern viele Experten eine Anhebung auf 150 bis 300 Euro.

Um den Bonus direkt auf das Konto überwiesen zu bekommen, sollten die Kontodaten bereits jetzt in FinanzOnline eingetragen oder aktualisiert werden. Andernfalls könnte er in Form eines Gutscheins ausgezahlt werden.

Reparaturbonus

Auch dieses Jahr steht wieder der Reparaturbonus zur Verfügung, der bis zu 200 Euro oder 50 Prozent der Reparaturkosten für Elektronik- und Elektrogeräte abdeckt. Die Budgetmittel wurden im März nochmals erhöht. Bislang wurde der Bonus bereits fast eine Million Mal eingelöst.

In Wien wird voraussichtlich ab Mai ein erneuter Wiener Reparaturbonus von 100 Euro angeboten. Dieser war bereits im Vorjahr verfügbar und soll auch dieses Jahr wieder dazu beitragen, die Kosten für Reparaturen zu senken.

Pendlerbeihilfe

Die Pendlerbeihilfe und der Fahrtkostenzuschuss können je nach Bundesland in variabler Höhe und unter verschiedenen Kriterien und Voraussetzungen beantragt werden. Üblicherweise sind Einkommensgrenzen und die Entfernung zwischen Arbeitsstätte und Wohnort entscheidend für den Anspruch. Die Beihilfe kann bis zu 1.200 Euro pro Arbeitnehmer betragen.

Handwerkerbonus

Ab dem 15. Juli 2024 besteht die Möglichkeit, den Handwerkerbonus zu beantragen, der 20 Prozent einer Handwerksrechnung bis zu 10.000 Euro beträgt, also konkret 2.000 Euro ausmacht. Dieser Bonus gilt rückwirkend ab März 2024 und kann einmal pro erwachsener Person im Haushalt pro Jahr beantragt werden. Alle Einzelheiten zum Antragsverfahren und zur Höhe des Bonus sind auf Finanz.at zu finden.

Im Burgenland wurde bereits ab dem 1. April 2024 ein eigener Handwerkerbonus eingeführt, der bis zu 2.500 Euro oder 25 Prozent einer Rechnung für Handwerksleistungen von burgenländischen Unternehmen umfasst.