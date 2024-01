Über 18 Grad: Jänner bricht am Wochenende Wärmerekord!

Österreich erlebt derzeit einen ungewöhnlich milden Winter. Am vergangenen Mittwoch wurde in einigen Regionen des Landes ein beispielloses Wärmephänomen registriert, das in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen seinesgleichen sucht.

Insbesondere in Tirol wurden am Mittwoch Temperaturen gemessen, die eher an einen lauen Frühlingstag erinnern als an den tiefsten Winter. In der Stadt Imst im Oberinntal stieg das Thermometer auf beachtliche 17,9 Grad Celsius – ein Wert, der zuletzt 1936 erreicht wurde. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass eine Temperatur über 15 Grad im Januar hier seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nur drei Mal verzeichnet wurde. Doch Imst war nicht der einzige Ort, der mit sommerlichen Temperaturen aufwartete. In Haiming, ebenfalls in Tirol, wurden sogar 18,3 Grad gemessen.

Doch nicht nur der Westen des Landes erlebte eine unerwartete Wärmewelle. Auch im Osten Österreichs wurden überdurchschnittlich hohe Temperaturen registriert. In Mattersburg im Burgenland stieg das Thermometer in den letzten 24 Stunden auf 17,1 Grad, während in Wiener Neustadt 17,3 Grad und in Salzburg 16,5 Grad gemessen wurden.

Wetterumschwung in Sicht

Trotz der aktuellen Hitzewelle ist für die kommenden Tage ein Wetterumschwung zu erwarten. Der Donnerstag beginnt in den Alpen und nördlich davon mit teils kräftigem Regen, während oberhalb von 800 bis 1.200 Metern Schnee fällt. Im Osten bleibt es hingegen meist trocken und teilweise heiter. Im Laufe des Tages beschränkt sich der Niederschlag auf die zentralen Alpen, während es in den restlichen Gebieten größtenteils abtrocknet und die Sonne sich zeigt. Der Wind aus West bis Nordwest nimmt noch zu, im Norden und Osten sind Sturmböen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 13 Grad.

wechselhaftes Wetter am Wochenende

Auch am Freitag und Samstag bleibt das Wetter wechselhaft. Während an der Alpennordseite die Wolken dominieren und vereinzelt Regentropfen fallen, bleibt es im Süden meist trocken und zeitweise sonnig. Die Temperaturen erreichen 4 bis 12 Grad. Am Samstag lösen sich etwaige Nebelfelder meist bis Mittag auf und der Nachmittag bietet strahlenden Sonnenschein. Der anfangs kräftige Westwind im Osten lässt im Tagesverlauf nach. Die Höchsttemperaturen steigen auf 2 bis 10 Grad.