Überhitzungsprobleme: iPhone 15 Pro unter Beschuss

Das Apple iPhone 15 Pro steht unter Beschuss. Nutzer berichten von Überhitzungsproblemen, die das Smartphone beim Zocken auf Temperaturen von über 41 Grad Celsius bringen. Die Leistung des Apple A17 Pro-Chips wird offenbar bereits nach wenigen Sekunden gedrosselt, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen. Dies führt dazu, dass anspruchsvolle Spiele wie Genshin Impact nicht flüssig dargestellt werden können.

Erste Tests bestätigen die Probleme. Laut einer Analyse des Tech-Reviewers Golden Reviewer fällt die Leistung des neuen Flaggschiffs nach nur 40 Sekunden sogar unter jene des iPhone 14 Pro. Der YouTuber TheRelaxingEnd demonstriert ebenfalls, dass ressourcenintensive Spiele auf dem iPhone 15 Pro ruckeln. Allerdings könnte hier auch eine Optimierung der betroffenen Spiele Abhilfe schaffen.

Doch was sind die Ursachen für die Überhitzung? Der Analyst Ming-Chi Kuo gibt dem Design des iPhone 15 Pro die Schuld. Es ist nicht TSMCs N3B-Verfahren, in dem der Apple A17 Pro hergestellt wird, das für diese Probleme verantwortlich ist, sondern Apples Design“, so Kuo. Der Titan-Rahmen des neuen iPhones leitet die Hitze weniger effektiv ab als der Edelstahl-Rahmen des Vorgängermodells. Zudem habe Apple die Masse des Kühlkörpers reduziert, um das Gewicht des Smartphones zu senken.

Probleme mit der Kühlung

Auch das Wall Street Journal berichtet von Problemen mit der Kühlung des iPhone 15 Pro. Laut Quellen der Zeitung führt die Kombination aus der höheren Verlustleistung des A17 Pro und der schlechteren passiven Kühlung zu den Überhitzungsproblemen.

Bloomberg zufolge haben bereits zahlreiche Kunden den Apple-Support kontaktiert und sich über überhitzende iPhone 15 Pro beschwert. In einigen Fällen könnte der Setup-Prozess allerdings noch nicht abgeschlossen sein, was zu einer erhöhten Gerätetemperatur führen kann, da im Hintergrund noch Fotos, Apps oder andere Daten heruntergeladen werden.

Trotz der berichteten Probleme hat das iPhone 15 Pro Max in einem Stresstest eine bessere Leistung als sein Vorgängermodell erzielt. Obwohl die GPU unter Dauerlast um bis zu 40 Prozent gedrosselt wurde, konnte das neue Topmodell dennoch eine höhere Gesamtleistung erzielen.

Es bleibt abzuwarten, wie Apple auf die Berichte reagiert und ob zukünftige Updates die Überhitzungsprobleme beheben können.