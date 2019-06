UFC: Aleksandar Rakić knockt Gegner nach nur 42 Sekunden aus! (VIDEO)

Mord an Mutter: Tochter veröffentlicht verzweifelten Hilferuf auf Facebook

Am vergangenen Dienstag wurde in Amstetten-Greinsfurth eine 52-Jährige ermordet. Die Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäftes kam am Abend nicht nach Hause. Wenig später wurde ihr lebloser Körper gefunden.