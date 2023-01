Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet

Mindestens 16 Menschen sind bei dem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ums Leben gekommen.

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es mindestens 16 Tote gegeben, teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch bei Facebook mit. Zu den Toten zählt auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär.

Weiteren Medienberichten zufolge soll es rund 22 Verletzte geben, die mittlerweile ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Zuvor hatte es geheißen, der Hubschrauber sei in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes abgestürzt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. (APA/dpa/red)

Denys Monastyrskyj

Denys Monastyrskyj, geboren in der Ära der Sowjetunion, hat seinen juristischen Abschluss an der Fakultät für Recht der Universität für Management und Recht Chmelnyzkyj erworben. Er hat zudem an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine studiert und einen Ph.D. in Rechtswissenschaften erlangt. Monastyrskyj war seit 2007 als Anwalt tätig, bevor er im Juli 2021 das Amt des Innenministers der Ukraine von Arsen Awakow übernahm.

