Umweg-Chaos am Himmel: Wer vom Fluglinien-Dilemma profitiert

Während Bomben fallen, zeichnen Piloten neue Linien auf der Weltkarte. Die Nahostkrise zwingt Airlines zu kostspieligen Umwegen – mit überraschenden Gewinnern.

Der Nahostkonflikt zwingt europäische Fluggesellschaften zu erheblichen Routenänderungen auf ihren Asienverbindungen. Die Umwege über den Kaukasus oder alternativ über Ägypten und Saudi-Arabien verlängern die Flugzeiten deutlich. Gleichzeitig profitieren Transitländer wie Afghanistan von unerwarteten Einnahmen durch die Überfluggebühren.

Die aktuelle Eskalation zwischen Israel und Iran verschärft eine bereits angespannte Situation im Luftverkehr zwischen Europa und Asien. Schon vor dem jüngsten Aufflammen der Feindseligkeiten mussten die Airlines ihre Streckenführung anpassen, um sichere Verbindungen zu gewährleisten.

Gesperrte Lufträume

Die Routenplanung europäischer Fluggesellschaften wird seit 2022 zusätzlich erschwert, da der russische Luftraum für sie gesperrt ist. Auch die Ukraine wird aus Sicherheitsbedenken nicht mehr überflogen.

Massive Umwege und finanzielle Konsequenzen

Die Umleitungen auf den wichtigsten Europa-Asien-Strecken führen zu einer erheblichen Verlängerung der Flugzeiten – teils um bis zu drei Stunden und rund 4000 Kilometer pro Flug. Da alternative Routen über die Arabische Halbinsel oder das Schwarze Meer genutzt werden müssen, steigen die Kerosinkosten deutlich. Die europäische Luftsicherheitsbehörde leitet zudem einige Flüge über Italien und die Schweiz um, was die Situation weiter verkompliziert und zu Engpässen im Luftraum führt.

Ökologische und ökonomische Folgen

Durch die geänderten Flugrouten ist der Treibstoffverbrauch auf den betroffenen Strecken zwischen Europa und Asien im Jahr 2023 um durchschnittlich 14,8 Prozent gestiegen, was zu einem zusätzlichen Ausstoß von 8,2 Millionen Tonnen CO₂ führte. Die längeren Flugzeiten und der erhöhte Kerosinbedarf schlagen sich in steigenden Betriebskosten nieder, die laut Branchenexperten teilweise an die Passagiere weitergegeben werden – etwa durch höhere Ticketpreise und zusätzliche Gebühren.