Unachtsamkeit endet in Tragödie: Kind ertrinkt in Therme

Ein unachtsamer Moment, eine verhängnisvolle Entscheidung und ein Leben endet viel zu früh. In der Sonnentherme Lutzmannsburg ereignete sich im März ein tragisches Ereignis, das das Leben einer jungen Familie für immer verändert hat. Ein fünfjähriges Mädchen, das noch nicht schwimmen konnte, sprang ohne Schwimmhilfe in ein 1,9 Meter tiefes Becken. Der Vater, der zur Tatzeit im Thermenrestaurant saß, muss sich nun wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten.

Der Vater, der sich während des tragischen Vorfalls im Thermenrestaurant aufhielt, wird beschuldigt, seine Aufsichtspflicht grob fahrlässig verletzt zu haben. Während er über 20 Minuten lang im Außenbereich des Restaurants verweilte, sprang seine Tochter, die noch nicht schwimmen konnte, ohne Schwimmhilfe in das tiefe Wasser des Thermenbeckens. Ein Badegast entdeckte das Mädchen erst, als es bereits zu spät war.

Verzweifelte Rettungsversuche und Ermittlungen

Trotz sofortiger Erster Hilfe und Wiederbelebungsversuchen konnte das Leben des Mädchens nicht gerettet werden. Sie verstarb später in der Klinik Donaustadt in Wien. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und bezog dabei auch den Geschäftsführer der Therme sowie den Bademeister in ihre Untersuchungen ein. Allerdings konnten keine Hinweise auf fahrlässiges Verhalten gefunden werden, sodass diese Ermittlungsverfahren eingestellt wurden.

Gerichtsverhandlung anberaumt

Der Vater muss sich nun am Dienstag vor dem Landesgericht Eisenstadt wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der Prozess beginnt um 10.30 Uhr und ist für zwei Stunden angesetzt. Ihm wird vorgeworfen, als Aufsichtsperson die gebotene Aufmerksamkeit und Sorgfalt grob fahrlässig außer Acht gelassen zu haben, was zum tragischen Tod seiner Tochter führte.

Dieser tragische Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die immense Verantwortung, die Eltern für ihre Kinder tragen. Es erinnert uns daran, wie schnell ein Moment der Unachtsamkeit verheerende Folgen haben kann. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Fall anderen Eltern als mahnendes Beispiel dient und solche tragischen Ereignisse in Zukunft verhindert werden können.