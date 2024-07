Unfall bei Überholmanöver – Fünf Verletzte (FOTOS)

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich, bei Oberwart auf der B50, ein schwerer Verkehrsunfall. Ausgelöst durch ein Überholmanöver, wurden zwei Fahrzeuge in einen fatalen Zusammenstoß verwickelt.

Riskantes Überholmanöver

Der Lenker des silberfarbenen PKW aus dem Bezirk, versuchte kurz vor einer Kuppe einen LKW zu überholen. Der Wagen steuerte direkt in ein entgegenkommendes, dunkles Fahrzeug. Der PKW des Unfalllenkers prallte durch die Kollision sogar gegen den zuerst überholten Sattelschlepper. Besonders gefährlich: Ein Metallteil durchdrang die Karosserie des Wagens und bohrte sich in den Beifahrersitz. Die Rettungskräfte äußerten sich erleichtert: „Zum Glück saß kein Begleiter auf dem Platz. Das hätte sonst tödlich geendet“. Ein drittes beteiligtes Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt.

Drei Schwerverletzte

Zwei Männer und eine Frau erlitten schwere Verletzungen. Die Frau musste mit dem Notarzthelikopter C18 in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden. Ein Mann wurden in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert, ein anderer wurde per Hubschrauber Christophorus 16, in die Universitätsklinik Graz überführt. Zwei weitere Beteiligte überstanden den Unfall mit leichteren Verletzungen.

Ermittlung der Ursache

Eine umfassende Straßensperrung betraf die B50 für mehrere Stunden, um Rettern und Reinigungsteams die nötige Zeit und Sicherheit bei ihrer Arbeit zu geben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Frontalzusammenstoßes dauern derzeit noch an.